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Эксперты МВФ заявили, что избрание Трампа президентом США может угрожать мировой экономике

Опубликовано:

Дональд Трамп
Танцующий Дональд Трамп. Фото : Rebecca Noble/Getty Images

Эксперты Международного валютного фонда предупреждают, что повышение тарифов, обещанное Трампом, угрожает мировой экономике, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что планы Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импортные товары могут нанести ущерб глобальному экономическому росту. Это может произойти, если Трамп победит на выборах в США и реализует свои намерения.

В прогнозе МВФ, представленном перед выборами, сообщается, что мировая экономика вырастет на 3,2% в 2024 году. Аналогичных показателей эксперты ожидают и от 2025 года. Однако, если к середине 2025 года будут введены высокие пошлины на значительную часть мировой торговли, объемы производства могут сократиться на 0,8% в 2025 году и на 1,3% в 2026 году.

Пьер-Оливье Гуринша, главный экономист МВФ, отметил, что такие меры нанесут ущерб как США, так и остальному миру. Трамп предложил 20%-ную пошлину на все импортные товары и 60%-ную пошлину на товары из Китая, что, по мнению экономистов, может спровоцировать глобальную торговую войну.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2177783-eksperty-mvf-zayavili-chto-izbranie-trampa-prezidentom-ssha-mozhet-ugrozhat-mirovoy-ekonomike/

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