Эксперты МВФ заявили, что избрание Трампа президентом США может угрожать мировой экономике

Эксперты Международного валютного фонда предупреждают, что повышение тарифов, обещанное Трампом, угрожает мировой экономике, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что планы Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импортные товары могут нанести ущерб глобальному экономическому росту. Это может произойти, если Трамп победит на выборах в США и реализует свои намерения.

В прогнозе МВФ, представленном перед выборами, сообщается, что мировая экономика вырастет на 3,2% в 2024 году. Аналогичных показателей эксперты ожидают и от 2025 года. Однако, если к середине 2025 года будут введены высокие пошлины на значительную часть мировой торговли, объемы производства могут сократиться на 0,8% в 2025 году и на 1,3% в 2026 году.

Пьер-Оливье Гуринша, главный экономист МВФ, отметил, что такие меры нанесут ущерб как США, так и остальному миру. Трамп предложил 20%-ную пошлину на все импортные товары и 60%-ную пошлину на товары из Китая, что, по мнению экономистов, может спровоцировать глобальную торговую войну.