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СМИ: Глава JPMorgan Chase в частном порядке выразил поддержку Камале Харрис

Опубликовано:

Камала Харрис
Камала Харрис. Фото: Chris duMond/Getty Images

Глава одного из самых влиятельных инвестиционных банков в мире JPMorgan Chase Джейми Даймон поддержал Камалу Харрис на президентских выборах, передает The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Джейми Даймон, глава одного из крупнейших инвестиционных банков мира JPMorgan Chase, выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в предстоящей президентской гонке и заявил о своем желании занять должность в ее администрации, если она победит.

Ранее Даймон публично хвалил Дональда Трампа, сохраняя нейтралитет, но, по данным источников, в частном порядке он оказал поддержку кампании Харрис и выразил готовность стать министром финансов в ее кабинете.

Сообщается, что Даймон не заявляет о своей поддержке Харрис публично, опасаясь последствий для своей компании в случае победы Трампа. Это опасение разделяют и другие крупные бизнес-руководители.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2177790-smi-glava-jpmorgan-chase-v-chastnom-poryadke-vyrazil-podderzhku-kamale-harris/

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