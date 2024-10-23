СМИ: Глава JPMorgan Chase в частном порядке выразил поддержку Камале Харрис

Глава одного из самых влиятельных инвестиционных банков в мире JPMorgan Chase Джейми Даймон поддержал Камалу Харрис на президентских выборах, передает The New York Times.

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Джейми Даймон, глава одного из крупнейших инвестиционных банков мира JPMorgan Chase, выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в предстоящей президентской гонке и заявил о своем желании занять должность в ее администрации, если она победит.

Ранее Даймон публично хвалил Дональда Трампа, сохраняя нейтралитет, но, по данным источников, в частном порядке он оказал поддержку кампании Харрис и выразил готовность стать министром финансов в ее кабинете.

Сообщается, что Даймон не заявляет о своей поддержке Харрис публично, опасаясь последствий для своей компании в случае победы Трампа. Это опасение разделяют и другие крупные бизнес-руководители.