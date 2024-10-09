СМИ: Израиль ударил по столице Сирии недалеко от посольства Ирана, есть погибшие (видео)

Арабоязычные СМИ пишут, что сегодня ночью израильские военные нанесли удар по столице Сирии - Дамаску. Есть информацию о погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По данным сирийских СМИ, удар был нанесен по жилому дому в квартале Мезза на западе Дамаска, недалеко от места атаки расположено посольство Ирана в Сирии.

По предварительным данным, в результате удара погибли семь человек, среди погибших есть дети. Еще 11 человек получили ранения.

Отмечается, что число пострадавших может увеличиться, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.

Арабоязычные издания сообщают, что Израиль ударил по Дамаску с территории Голанских высот, которые Сирия считает оккупированными. Предполагается, что удар был нацелен на здание, которое часто посещают лидеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "Хезболлы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировала удар.