Израиль расширяет наземную операцию на юге Ливана; ЦАХАЛ заявил, что убит командир "Хезболлы", отвечавший за иранское оружие

Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции против «Хезболлы» в западной части южного Ливана.

Наземные операции ЦАХАЛ против группировки начались 30 сентября и в основном были сосредоточены в восточной части ливано-израильской границы.

Израильские военные также заявили, что впервые в боевых операциях в южных районах Ливана задействована резервная дивизия ЦАХАЛ. Она присоединилась к трем другим дивизиям, участвующим в наземном наступлении.

ЦАХАЛ также объявил, что в результате вчерашнего удара в районе Бейрута был убит один из командиров «Хезболлы» Сухейл Хусейн Хусейни.

Армия обороны Израиля считает, что Хусейни играл важную роль в транспортировке оружия для «Хезболлы» из Ирана. ЦАХАЛ утверждает, что Хусейни был «участником соглашения о передаче боевой техники между Ираном и „Хезболлой“ и отвечал за распределение контрабандного боевого снаряжения среди различных подразделений „Хезболлы“».

Подтверждения его гибели от самой «Хезболлы» пока нет.

Накануне ливанские СМИ сообщили о по меньшей мере 10 авиаударах по Дахие — южному пригороду Бейрута, который считается оплотом «Хезболлы».

На севере Израиля всю ночь раздавались сирены ПВО, предупреждающие о ракетном обстреле, несколько городов были объявлены закрытыми военными зонами.

«Хезболла» завила, что ночью обстреляла позиции израильской артиллерии в Дишоне и Дальтоне на севере Израиля. Она также заявляет, что выпустила ракеты по «скоплению вражеских сил» в кибуце Йирон на севере Израиля, недалеко от ливанской границы.

Ранее группировка заявила, что нанесла ракетный удар по пригородам Тель-Авива, а израильские власти сообщили, что к вечеру понедельника «Хезболла» выпустила 190 ракет.

С 23 сентября, когда Израиль начал активно наносить удары по опорным пунктам «Хезболлы» в Ливане, в общей сложности там было убито уже более 1400 человек.

Сообщается, что свои дома были вынуждены покинуть 1,2 млн жителей Ливана, из них около 400 тыс. покинули территорию страны и отправились в соседнюю Сирию (в том числе около 300 тыс. сирийских граждан).

Израильские власти заявляют, что операция в Ливане призвана обеспечить безопасность северных районов Израиля, которые «Хезболла» постоянно обстреливала после начала войны в Газе.

Из-за обстрелов были вынуждены эвакуироваться от 60 до 110 тыс. израильтян.