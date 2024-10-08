Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Израиль расширяет наземную операцию на юге Ливана; ЦАХАЛ заявил, что убит командир "Хезболлы", отвечавший за иранское оружие

Опубликовано:

Жители Бейрута после атаки Израиля
Жители Бейрута направляются в сторону аэропорта после ударов Израиля. Фото: AFP via Getty Images

Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции против «Хезболлы» в западной части южного Ливана.

Наземные операции ЦАХАЛ против группировки начались 30 сентября и в основном были сосредоточены в восточной части ливано-израильской границы.

Израильские военные также заявили, что впервые в боевых операциях в южных районах Ливана задействована резервная дивизия ЦАХАЛ. Она присоединилась к трем другим дивизиям, участвующим в наземном наступлении.

ЦАХАЛ также объявил, что в результате вчерашнего удара в районе Бейрута был убит один из командиров «Хезболлы» Сухейл Хусейн Хусейни.

Армия обороны Израиля считает, что Хусейни играл важную роль в транспортировке оружия для «Хезболлы» из Ирана. ЦАХАЛ утверждает, что Хусейни был «участником соглашения о передаче боевой техники между Ираном и „Хезболлой“ и отвечал за распределение контрабандного боевого снаряжения среди различных подразделений „Хезболлы“».

Подтверждения его гибели от самой «Хезболлы» пока нет.

Накануне ливанские СМИ сообщили о по меньшей мере 10 авиаударах по Дахие — южному пригороду Бейрута, который считается оплотом «Хезболлы».

На севере Израиля всю ночь раздавались сирены ПВО, предупреждающие о ракетном обстреле, несколько городов были объявлены закрытыми военными зонами.

«Хезболла» завила, что ночью обстреляла позиции израильской артиллерии в Дишоне и Дальтоне на севере Израиля. Она также заявляет, что выпустила ракеты по «скоплению вражеских сил» в кибуце Йирон на севере Израиля, недалеко от ливанской границы.

Ранее группировка заявила, что нанесла ракетный удар по пригородам Тель-Авива, а израильские власти сообщили, что к вечеру понедельника «Хезболла» выпустила 190 ракет.

С 23 сентября, когда Израиль начал активно наносить удары по опорным пунктам «Хезболлы» в Ливане, в общей сложности там было убито уже более 1400 человек.

Сообщается, что свои дома были вынуждены покинуть 1,2 млн жителей Ливана, из них около 400 тыс. покинули территорию страны и отправились в соседнюю Сирию (в том числе около 300 тыс. сирийских граждан).

Израильские власти заявляют, что операция в Ливане призвана обеспечить безопасность северных районов Израиля, которые «Хезболла» постоянно обстреливала после начала войны в Газе.

Из-за обстрелов были вынуждены эвакуироваться от 60 до 110 тыс. израильтян.

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2171589-izrail-rasshiryaet-nazemnuyu-operaciyu-na-yuge-livana-cahal-zayavil-chto-ubit-komandir-hezbolly-otvechavshiy-za-iranskoe-oruzhie/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: В Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС. Результаты объявят в понедельник «Бейрут превратился в зону боевых действий». Израиль нанес новый удар по столице Ливана В Лондоне прошла многотысячная пропалестинская демонстрация в преддверии годовщины нападения на Израиль и начала войны в Газе

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie