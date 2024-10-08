Годовщина на фоне обстрелов: в Израиле вспоминают жертв нападения ХАМАС

В Израиле и многих странах мира в понедельник проходили памятные мероприятия по случаю первой годовщины нападения боевиков группировки ХАМАС на Израиль, которое обернулось одним из самых масштабных за многие десятилетия конфликтов на Ближнем Востоке.

В ходе совершенного 7 октября беспрецедентного нападения было убито более 1200 израильтян, еще около 250 были взяты в заложники боевиками.

После начала военной операции в секторе Газа, по данным палестинских властей, погибло почти 42 тысячи человек, а большая часть из 2,3 млн жителей Газы лишилась крова.

Траурные церемонии и акции начались рано утром — ровно через год после того, как первые ракеты боевиков обрушились на территорию Израиля.

«В этот день, здесь и во многих других местах по всей стране мы вспоминаем наших погибших, наших заложников, которых мы обязаны вернуть, и наших героев, павших, защищая свою родину и свой народ», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, зажигая поминальные свечи на церемонии у мемориала жертвам нападения в Иерусалиме.

Около 300 человек во главе с родственниками заложников, державшими в руках фотографии своих близких, по-прежнему находящихся в Газе, собрались у резиденции премьер-министра, чтобы почтить память погибших минутой молчания.

На месте музыкального фестиваля Supernova, где погибли сотни зрителей, участников и сотрудников, и многие были взяты в заложники, к скорбящим друзьям и родственникам жертв присоединился президент страны Ицхак Герцог.

Собравшиеся слушали последнюю песню, которую играли со сцены, и которая внезапно прервалась точно так же, как это произошло год назад на рассвете, когда на территорию фестиваля ворвались боевики.

Траурные церемонии прошли также в ряде кибуцев, которые подверглись нападению 7 октября, в том числе в приграничном кибуце Беэри, где было убито более 130 человек. Сам кибуц был частично разрушен.

В Тель-Авиве траурную годовщину отметили трубными сигналами церемониального рога Шофара.

В парке Яркон с соблюдением строжайших мер безопасности собрались несколько сотен человек — родственники и близкие тех, кто погиб от рук боевиков или был взят в заложники.

Первоначально это мероприятие планировалось массовым, однако после массированного ракетного обстрела Ирана власти ограничили число участников 2 тысячами.

Накануне во многих городах мира, от Джакарты до Стамбула и Буэнос-Айреса и Лондона состоялись также пропалестинские демонстрации с требованием прекратить военные действия в Газе и обстрелы Ливана.

Новые удары и обстрелы

В течение дня израильские военные продолжали бомбить южные окраины Бейрута и сектор Газа. Израиль также подвергался обстрелам со стороны «Хезболлы» и йеменских хуситов.

Мощный взрыв, в частности, прогремел вблизи международного аэропорта Бейрута, однако аэропорт не прекращал работу.

Днем в понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильская авиация нанесла удары более чем по 30 населенным пунктам в районе южного прибрежного города Тир.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило также, что в результате другого удара погибло по меньшей мере 10 пожарных, собиравшихся принять участие в спасательной операции по расчистке завалов, возникших в результате другого авианалета.

Израиль, в свою очередь, заявил, что наносит удары по целям «Хезболлы» в ответ на ракетные обстрелы северного портового города Хайфа и Тверии, в результате которых было разрушено несколько зданий и ранено девять человек.

Израильская операция на юге Ливана, похоже, расширяется: армия заявила, что к наземной операции, начатой шесть дней назад с целью уничтожения инфраструктуры «Хезболлы» вблизи границы, присоединилась еще одна дивизия.

Армия обороны Израиля также приказала эвакуировать еще 20 населенных пунктов на юге страны, включая прибрежный город Эн-Накура, где находится штаб-квартира миротворцев ООН в Ливане.

По данным ЦАХАЛ, в понедельник с территории Ливана по Израилю было выпущено 135 ракет. Еще несколько ракет, выпущенных хуситами с территории Йемена, было перехвачено над центральным Израилем.

Вечером израильская армия заявила, что в течение часа поразила более 120 целей «Хезболлы».

«На основе точных данных военной разведки ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию и в течение часа нанесли удары более чем по 120 террористическим целям на юге Ливана, принадлежащим различным подразделениям террористической организации „Хезболла“», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В Газе, по данным связанного с ХАМАС новостного агентства Safa, в результате воздушного удара по лагерю беженцев «Джабалия» погибли 10 человек и десятки получили ранения.

За несколько часов до этого израильские военные предупреждали жителей севера Газы, в том числе проживающих в лагере «Джабалия», о готовящихся ударах и необходимости эвакуации.

"Война возрождения"

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе специального заседания правительства по случаю годовщины нападения ХАМАС на Израиль предложил переименовать израильскую военную операцию, начатую 7 октября 2023 года, в «Войну возрождения». До этого момента военная операция ЦАХАЛ называлась «Железные мечи».

«Это „Война возрождения“, призванная гарантировать, что события 7 октября никогда не повторятся. Это война за наше существование», — объяснил Нетаньяху свое предложение.

Он провел аналогию с Холокостом, сказав, что нападение ХАМАС стало самым ужасным злодеянием против еврейского народа со времен Второй мировой войны, но в отличие от Холокоста сейчас, сказал Нетаньяху, Израиль восстал против своих врагов.

Он также в очередной раз заявил, что война не закончится, пока не будут достигнуты все поставленные цели: уничтожение ХАМАС, возвращение заложников, предотвращение любой будущей угрозы со стороны Газы и возвращение жителей севера Израиля в их дома, откуда они бежали от ракетных обстрелов «Хезболлы».

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид скептически отнесся к предложению Нетаньяху о смене названия военной операции, написав в телеграме: «Вы можете сменить столько названий, сколько захотите, но вы не измените того факта, что под вашим руководством произошла худшая катастрофа в истории Израиля. Это правительство — не правительство возрождения, это правительство вины».

Форум семей заложников и пропавших без вести, который объединяет родственников захваченных в плен, заявил, что «нет и не будет никакого возрождения без возвращения всех заложников».