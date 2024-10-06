"Бейрут превратился в зону боевых действий". Израиль нанес новый удар по столице Ливана

Израильские войска продолжают наземную операцию на юге Ливана, параллельно нанося ракетные удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы" в столичном Бейруте, который, как передает корреспондент Би-би-си, "окончательно превратился в зону боевых действий".

Ночью с субботы на воскресенье Ночью с субботы на воскресенье Израиль нанесли массированные ракетные удары по южной части Бейрута, атаковав объекты инфраструктуры "Хезболлы".

Удары следовали один за другим практически непрерывно в течение как минимум получаса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей.

Всполохи огня и огненные шары белого и красного цветов над Бейрутом были видны с расстояния в несколько километров, отмечает Reuters.

Корреспондент Би-би-си в Бейруте сообщил о как минимум шести сильных взрывах в пределах города, в промежутках между ними в небе были слышны звуки летящих дронов.

Один из ударов, вероятно, пришелся на автозаправку, отмечает журналист Би-би-си, над этим местом в небо поднялся шар огня, и, судя по видео, сильное горение продолжается.

Журналисты CNN, находящиеся в Бейруте, описали ночную атаку как одну из самых интенсивных за последнее время.

Армия обороны Израиля подтвердила, что "наносит удары по целям, связанным с террористами из "Хезболлы" в районе Бейрута". За несколько часов до начала атаки ЦАХАЛ выпустил предупреждение о своих планах, указав, какой район станет мишенью "в ближайшем будущем", и призвал людей, живущих в радиусе 500 метров от него, срочно эвакуироваться.

Район, расположенный рядом с аэропортом, уже подвергся в субботу обстрелу израильскими ракетами.

В субботу утром израильское командование объявило об уничтожении "начиненных взрывчаткой" оружейных складов "Хезболлы", которые были устроены "в горах, зарослях и густо застроенных районах".

Обитателей последних об ударах предупредили заранее, дав мирным жителям время на эвакуацию. Впрочем, как сообщают корреспонденты Би-би-си, все желающие покинуть эту территорию давно бежали оттуда на север, в Сирию.

По данным ООН, "в результате израильских авиаударов" из Ливана в Сирию хлынул поток беженцев, который оценивается в 200-300 тыс. человек.

Вечером в пятницу израильская авиация нанесла удар по основному пункту пересечения границы между двумя странами, фактически перекрыв доступ автотранспорта: теперь границу можно пересечь только пешком.

Израильские военные заявляют, что с начала наземного вторжения в Ливан уничтожили 440 боевиков "Хезболлы". "Хезболла" это не комментировала.

Израильские военные также заявили, что «ликвидировали шахты туннелей, используемых террористами ""Хезболлы" в приграничных районах, попутно убив десятки боевиков, и разрушили одну из расположенных на юге страны мечетей, которую группировка якобы использовала в качестве командного центра.

Кроме того, ночью ракетный удар был нанесен по жилому дому в ливанском городе Триполи в 81 км от Бейрута, в результате чего был убит новый лидер военизированного крыла ХАМАС Саид Атталла — вместе с женой и детьми.

Руководство ХАМАС подтвердило, что Атталла, его жена и две дочери действительно погибли в результате "сионистской бомбардировки" лагеря беженцев Беддауи под Триполи.

Бомбардировка лагеря беженцев под Триполи. Фото: Anadolu/Getty Images

Нафисе Конавар, корреспондент Всемирной службы Би-би-си на Ближнем Востоке (Бейрут): "Как ни тяжело это признавать, Бейрут стал зоной военных действий".

Прошлой ночью в Бейруте один за другим раздавались мощные взрывы. Я насчитала 12 авиаударов по южным пригородам столицы.

Район, который все мировые СМИ называют "Дахией", на самом деле в переводе с арабского означает просто "пригород". За счет этого создается ощущение, что район, по которому наносится удар, — это не вполне Бейрут.

Пока я пишу эти строки, где-то отчетливо раздаются взрывы. Это очередная серия авиаударов по "южным пригородам» города, которые перестали быть просто пригородами.

Над городом день и ночь летают израильские беспилотники. Они просто не исчезают, их жужжание уже превратилось в фоновый шум.

В разных уголках города теперь установлены временные палаточные лагеря. Вчера на знаменитой площади Мучеников в Бейруте я встретила несколько семей, которые живут в палатках не потому, что их дома разбомбили, а потому, что ракеты упали всего в пяти минутах езды от них. Никто из этих людей не был родом из Дахии.

Пока я пишу эти строки, где-то отчетливо раздаются взрывы. Это очередная серия авиаударов по "южным пригородам" города, которые перестали быть просто пригородами.

Это нелегко произнести, но как корреспондент, освещавший несколько вооруженных конфликтов, я понимаю, что сегодня Бейрут вполне можно назвать зоной боевых действий — независимо от того, хотим мы в это верить или нет.

Ракетные удары, самолеты, беспилотники и толпы беженцев — все это дает полное право утверждать, что Бейрут превратился в зону боевых действий.

Представители "Хезболлы", ранее заявившие, что отразили нападение Израиля в ночь на субботу, спустя несколько часов сообщили, что столкновения с израильскими войсками в приграничных районах продолжаются.

Боевики "Хезболлы" при этом не прекращают обстрелы Израиля. В субботу утром ракетами были обстреляны жилые дома на севере страны. Группировка заявила, что целью нападения была израильская авиабаза в окрестностях Хайфы.

Страны Запада спешно эвакуируют из Ливана своих граждан. Рейсы из аэропорта Бейрута отправляются даже на фоне ежедневных израильских ударов по близлежащим районам города.

Как сообщает агентство Reuters, в общей сложности эвакуацию проводят более двух десятков стран. Одни покупают своим гражданам билеты на существующие коммерческие рейсы, другие организуют для них чартеры.

Некоторые страны даже напрямую вывозят своих граждан из Ливана военными самолетами — как это сделала, например, Южная Корея, забрав из Бейрута военным бортом почти 100 человек.

Израиль объясняет проведение военной операции в Ливане тем, что тысячи израильтян, бежавших из северных районов страны, не могут вернуться домой из-за угрозы нападения "Хезболлы".

Израильские военные сообщили, что за субботу "Хезболла" выпустила по Израилю 90 ракет, большинство из которых были перехвачены.

Но многим бежавшим из своих домов ливанцам возвращаться некуда.

"Все наши дома разрушены, — сказал журналистам в центре Бейрута один из сотен тысяч вынужденных переселенцев Ибрагим Наззаль. — Не знаю, куда мы вернемся…".

С 23 сентября, когда Израиль начал активно наносить удары по опорным пунктам "Хезболлы" в Ливане, в общей сложности там было убито уже более 1100 человек.

С момента своего создания "Хезболла" пользовалась активной поддержкой Ирана. После убийства Хасана Насраллы традиционную вечернюю молитву в пятницу неожиданно провел лично верховный лидер Исламской республики, аятолла Али Хаменеи.

"Мы должны затянуть пояс обороны, независимости и достоинства во всех исламских государствах — от Афганистана до Йемена, от Ирана до Газы и Ливана", — заявил Хаменеи, призвав мусульманские страны к единству перед лицом израильских атак.

Высший руководитель Ирана крайне редко лично возглавляет пятничную молитву. В последний раз он это делал больше четырех лет назад, после убийства видного иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего от удара американского беспилотника.

Израиль, в свою очередь, еще в начале недели упоминал, что взвешивает возможность ответа на атаку Ирана баллистическими ракетами по иранским нефтедобывающим предприятиям.

Впрочем, в пятницу президент США Джо Байден заявил, что лично он бы на месте Израиля пристально рассмотрел другие альтернативы.