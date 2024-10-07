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ЦАХАЛ нанесла удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы"

Опубликовано:

Солдаты ЦАХАЛ
ЦАХАЛ. Иллюстративное фото: Amir Levy/Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по штаб-квартире разведки ливанского движения "Хезболла" в Бейруте, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, истребители ВВС Армии обороны Израиля нанесли удары на основе разведданных по террористическим объектам, принадлежащим штаб-квартире "Хезболла" в Бейруте, включая средства сбора разведданных, командные центры и другие объекты инфраструктуры.

В ЦАХАЛ добавили, что в течение последних нескольких часов ВВС страны нанесли удары по оружейным складам "Хезболла" в районе Бейрута.

"После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, что свидетельствует о наличии оружия", — добавили в израильской армии.

Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе.

Через некоторое время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. На происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он назвал удары большой ошибкой Ирана и пригрозил ответом на атаку.

В самом Иране же удары по Израилю назвали самообороной и объявили о их завершении.

Позже стало известно, что Израиль начал направлять новые войска для участия в наземной операции в Ливане.

После этого еще несколько раз сообщалось, что Израиль нанес удары по Бейруту. В частности, об одном ударе сообщалось 3 октября, через день, 4 октября, СМИ писали, что на южной окраине Бейрута в районе международного аэропорта имени Рафика Харири вновь прогремели взрывы.

В ночь на 5 октября в Бейруте снова раздались мощные взрывы. По данным западных СМИ, удары следовали один за другим практически непрерывно в течение как минимум получаса.

А накануне стало известно, что Иран временно полностью закрыл воздушное пространство. Отмечалось, что в предыдущий раз такое распоряжение власти дали перед массированным ударом по Израилю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2170735-cahal-nanesla-udary-po-shtab-kvartire-razvedki-hezbolly/

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