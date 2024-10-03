"Беспрецедентная эскалация". Как Израиль может отреагировать на иранский ракетный удар и чем ответит Тегеран?

Ближний Восток снова стоит на пороге разрушительной войны между двумя главными соперниками, противостоявшими друг другу на протяжении большей части последних 45 лет. Сейчас — один из самых опасных моментов для всего региона.

Иран, после свержения шаха в 1979 году ставший исламской республикой, давно обещает уничтожить государство Израиль, которое он называет «сионистским режимом». Израиль обвиняет Корпус стражей революции Ирана в распространении насилия на Ближнем Востоке через своих союзников и посредников, и это мнение находит понимание в некоторых арабских столицах, в частности, в Эр-Рияде.

Иранский ракетный обстрел Израиля — по словам Тегерана, в ответ на убийства лидеров «Хезболлы» и ХАМАС Хасана Насраллы и Исмаила Хании — вряд ли останется без ответа. Заявления Ирана о том, что в случае ответного удара Израиля он готов на дальнейшую эскалацию, видимо, не остановят израильских военных, но это не означает, что угрозы Тегерана не следует воспринимать всерьез.

Что может произойти дальше?

И Израиль, и его ближайший союзник США обещают наказать Иран за обстрел Израиля. «Иран заплатит высокую цену», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Когда Иран обстрелял Израиль в апреле в ответ на налет на консульство в Дамаске, в результате которого погибли несколько высокопоставленных офицеров КСИР, западные союзники громко призывали Израиль к сдержанности. В этот раз такие призывы тоже раздаются, но не столь громко.

Правда, президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает возможный ответный удар Израиля по иранским ядерным объектам, и сказал, что США «будут обсуждать с израильтянами, что они собираются делать».

Байден также сказал, что консультировался с лидерами других стран G7, и все они согласны с тем, что Израиль «имеет право ответить, но должен отвечать пропорционально».

«Очевидно, что это была беспрецедентная эскалация со стороны Ирана, — заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. — Израиль имеет право ответить на нее. Мы обсуждаем, каким будет этот ответ».

Сдержанность, по-видимому, сейчас не самая популярная тема в израильском военном кабинете — особенно если учесть, что израильские военные начали наземные операции против «Хезболлы» в Ливане и нанесли удары по йеменским хуситам.

Международный редактор Би-би-си Джереми Боуэн замечает, что, в отличие от апрельского удара, когда Иран фактически уведомил о нем заранее, в этот раз, похоже, Тегеран намеревался нанести Израилю серьезный ущерб. И, соответственно, настроения в Израиле сегодня совсем другие.

Бывший (и, возможно, будущий) премьер-министр Нафтали Беннет накануне вечером, используя очень резкие выражения, написал в соцсети Х: «Это величайшая за 50 лет возможность изменить лицо Ближнего Востока». Он считает, что Израиль должен нанести удар по ядерным объектам Ирана, чтобы «смертельно ранить этот террористический режим».

Похоже, правительство Нетаньяху не собирается сдерживаться, и военные будут обсуждать не то, наносить ли удары по Ирану, а то, насколько разрушительными они должны быть.

К тому же две недели операций против «Хезболлы» лишили Тегеран своей «первой линией обороны», считает Боуэн. Группировка обезглавлена, а половина ее вооружений, по данным Израиля и США, уничтожена, хотя она и не полностью потеряла боеспособность.

Как отмечает обозреватель Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, благодаря усилиям «Моссада» и данным спутниковой разведки США у Армии обороны Израиля довольно большой список целей в Иране. Условно их можно разделить на три категории.

Первая — это вооруженные силы Ирана. Первой и очевидной целью будут базы, с которых Иран запустил баллистические ракеты — пусковые площадки, центры управления, хранилища топлива и бункеры с боеприпасами. Просто базами ЦАХАЛ может и не ограничиться: под удар могут попасть и базы КСИР, а также системы ПВО и другие ракетные батареи. Израиль может также нанести точечные удары по ключевым фигурам, причастным к иранской ракетной программе, или по руководству армии и КСИР.

Вторая категория — инфраструктурные объекты иранской экономики. Это нефтехимические предприятия, объекты энергетики, может быть, судоверфи и порты. Однако в этом случае придется считаться с тем, что удары по экономическим целям нанесут значительный ущерб простым гражданам и усилят патриотические настроения в стране.

Третья категория — это объекты, связанные с иранской ядерной программой. МАГАТЭ уже установило, что объемы обогащения урана в Иране значительно превышают необходимые для гражданской энергетики. А Израиль уже давно подозревает Тегеран в попытке создать ядерное оружие. В списке целей в этой категории могут оказаться центр военной ядерной программы Ирана в Парчине, исследовательские реакторы в Тегеране, Бенабе и Рамсаре, а также крупные объекты в Бушере, Нетензе, Исфахане и Фердоусе.

Важной задачей израильских штабистов будет рассчитать ответные меры Ирана и способы противодействия им. Тегеран утверждает, что ракетный удар по Израилю достиг своей цели и «сравнял счет» в этом противостоянии, поэтому, если Израиль нанесет новые удары по Ирану, на них будет дан более мощный ответ.

«Это лишь малая часть наших возможностей», — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. КСИР не остался в стороне, заявив: «Если сионистский режим ответит на операции Ирана, его ждут сокрушительные удары».

Сокрушить Израиль военным путем Ирану не удастся: его военно-воздушные силы и ПВО не в состоянии бороться с современной западной и израильской военной техникой. Сказываются и десятилетия экономических санкций.

Но Иран располагает значительным количеством баллистических и других ракет и беспилотников, а также в той или иной форме контролирует многочисленные военизированные формирования по всему Ближнему Востоку. Целями следующего ракетного удара могут стать не военные объекты, а жилые районы Израиля. Атака поддерживаемого Ираном ополчения на нефтяные объекты Саудовской Аравии в 2019 году показала, насколько уязвимы для нападения его соседи.

ВМС КСИР, действующие в Персидском заливе, располагают большими флотилиями небольших быстроходных ракетных катеров, которые при атаке значительными силами в принципе способны прорваться через оборону находящегося в регионе американского 5-го флота и нанести ущерб его кораблям. Иран может заминировать Ормузский пролив, через который идет пятая часть мирового экспорта нефти.

Военные базы США в Персидском заливе, от Кувейта до Омана, также могут стать целями для иранских ракет. Тегеран уже объявил, что если по нему будет нанесен удар, он в ответ ударит не только по Израилю, но и по любой стране, которую посчитает причастной к нападению на себя.

Очевидно, готовясь к такому сценарию, президент Байден перебрасывает в регион еще одну боевую авианесущую группу, давая понять Тегерану: удар по Израилю будет считаться и ударом по США.

«Имейте в виду, Соединенные Штаты полностью поддерживают Израиль», — сказал Байден. Вопрос теперь в том, захочет ли Израиль, а вслед за ним и Иран, проверить справедливость этого утверждения.