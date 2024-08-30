Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова в страну в день его задержания

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова в страну, хотя при задержании основатель Telegram сказал полицейским, что должен был поужинать с президентом, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте BFMTV, Эммануэль Макрон в четверг, 29 августа, во время пресс-конференции в Белграде заявил, что он был "совершенно не в курсе" о приезде во Францию руководителя Telegram.

"Мы страна, где существует разделение властей. Я абсолютно не знал о его приезде. Это нормально. Говорить о том, что я направил приглашение, было бы ложью", - заявил он.

Макрон также сказал, что "полностью принимает ответственность" за предоставление французского гражданства Павлу Дурову.

РБК напоминает, что основатель Telegram до получения паспорта несколько раз встречался с Макроном, этот факт был упомянут в заявлении бизнесмена на получение гражданства. В результате Дуров получил французские документы в 2021 году в качестве "почетного иностранца", который "способствует влиянию Франции".

Вместе с тем издание сообщает, что, по данным местных СМИ, у французского МИДа возникли претензии к гражданству Дурова: в Париже подозревают, что Дуров не соответствовал всем критериям.

Бизнесмен подтвердил владение французским языком, но от него также требовалось доказать, что он помогает повышать "влияние Франции", отмечается в публикации. Вместе с тем в 2021 году Дуров часто подвергался критике из-за процедур модерации в Telegram и отказа мессенджера от сотрудничества с властями ЕС. Более того, он подвергал критике руководство Франции после терактов в Париже и Сен-Дени в 2015 году.

Арест Павла Дурова во Франции

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Сообщается, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram ранее прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Позже о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

В понедельник, 26 августа, прокуратура Парижа сделала заявление - дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Также МИД ОАЭ опубликовал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, являющегося гражданином страны. Ведомство направило запрос правительству Франции на срочное предоставление Дурову всех консульских услуг.

Вчера предпринимателю предъявили обвинения. Его отпустили под залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд заявил, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции часто занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.