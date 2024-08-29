Появились первые кадры с Павлом Дуровым после освобождения (видео)

Российские СМИ публикуют первые кадры с основателем Telegram Павлом Дуровым после заседания суда, на котором судья отпустил бизнесмена под залог в 5 млн евро.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи Дуров выходит с территории суда, на нем черные очки и кепка. Он садится в черный минивэн и уезжает в сопровождении нескольких мужчин, предположительно, адвоката и охранника.

Кадрами поделился также Telegram-канал агентства РИА Новости.

Отметим, что с журналистами Дуров разговаривать не стал, проигнорировав все вопросы.

РБК пишет, что накануне суд постановил начать официальное расследование против Дурова, однако это не означает, что последует судебное разбирательство или признана его вина, но суд признал наличие достаточного количества фактов для продолжения работы следствия.

Французские следователи подозревают Дурова в соучастии незаконной деятельности в мессенджере, что связано с политикой модерации Telegram.

Всего в деле Дурова изначально содержалось 12 обвинений, выдвинутых на тот момент против "неизвестного лица", среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др.

Арест Павла Дурова во Франции

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Сообщается, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram ранее прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Позже о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

В понедельник, 26 августа, прокуратура Парижа сделала заявление - дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Накануне, 27 августа, также сообщалось, что содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено еще на 48 часов в понедельник вечером.

Также МИД ОАЭ опубликовал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, являющегося гражданином страны. Ведомство направило запрос правительству Франции на срочное предоставление Дурову всех консульских услуг.

А вчера стало известно о том, что брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции. Сообщается, что ордер на его арест был выдан еще в марте 2024 года.