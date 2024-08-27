Еще на 48 часов продлили срок задержания Павлу Дурову

Содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено еще на 48 часов в понедельник вечером, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Я могу подтвердить вам, что содержание Павла Дурова под стражей в полиции было продлено вчера вечером максимум на 48 часов", - сообщил источник российскому изданию.

Арест Павла Дурова во Франции

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Накануне впервые о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

Также прокуратура Парижа сделал заявление о деле Дурова - он может остаться под стражей до 28 августа. Дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Сообщалось также, что МИД ОАЭ опубликовал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, являющегося гражданином страны. Ведомство направило запрос правительству Франции на срочное предоставление Дурову всех консульских услуг.