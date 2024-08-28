СМИ: Дуров был освобожден из-под стражи, чтобы предстать перед судом во Франции

Суд прекратил содержание Павла Дурова под стражей, но обвинения ему могут предъявить, сообщают французские СМИ. Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был доставлен в суд в Париже.

Следственный судья, как сообщает телеканал BFMTV, прекратил содержание Павла Дурова под стражей.

"Следственный судья прекратил содержание Дурова под стражей, чтобы в первый раз допросить и, возможно, предъявить обвинение", — говорится в статье.

Арест Павла Дурова во Франции

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Сообщается, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram ранее прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Позже о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

В понедельник, 26 августа, прокуратура Парижа сделала заявление - дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Накануне, 27 августа, также сообщалось, что содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено еще на 48 часов в понедельник вечером.

Также МИД ОАЭ опубликовал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, являющегося гражданином страны. Ведомство направило запрос правительству Франции на срочное предоставление Дурову всех консульских услуг.

Сегодня стало известно о том, что брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции. Сообщается, что ордер на его арест был выдан еще в марте 2024 года.