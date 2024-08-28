Павел Дуров доставлен в суд в Париже, сообщают СМИ

СМИ подтверждают информацию, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров доставлен в суд в Париже, снаружи здания установлено спецограждение.

По данным корреспондента РИА Новости, ранее две машины с включенными проблесковыми маячками на большой скорости покинули Национальное бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где по слухам держали сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Как сообщает издание со ссылкой на источник в парижской прокуратуре, Дуров предстал перед следственным судьей, который может принять решение о предъявлении ему обвинения.

Ордера на арест основателя и сооснователя мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых были выданы во Франции по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе, пишет издание со ссылкой на европейские СМИ.

Ордера, согласно этой же информации издания, были выданы в рамках расследования в Telegram, проведенного отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры под прикрытием, в ходе которого неназванный подозреваемый обсуждал склонение несовершеннолетних девочек к рассылке порно собственного производства, а также угрозы их публикации в соцсетях.

Telegram-канал Mash пишет, что снаружи здания парижского суда городская полиция установила спецограждения, закрыла ворота и выставила оцепление из полицейских.

Арест Павла Дурова во Франции

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Сообщается, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram ранее прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Позже о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

В понедельник, 26 августа, прокуратура Парижа сделала заявление - дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Накануне, 27 августа, также сообщалось, что содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено еще на 48 часов в понедельник вечером.

Также МИД ОАЭ опубликовал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, являющегося гражданином страны. Ведомство направило запрос правительству Франции на срочное предоставление Дурову всех консульских услуг.

Сегодня стало известно о том, что брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции. Сообщается, что ордер на его арест был выдан еще в марте 2024 года.