Пресс-секретарь Путина прокомментировал предъявленные Дурову обвинения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предъявленные основателю Telegram Павлу Дурову обвинения - бизнесмен находится под арестом во Франции.

В Кремле отметили, что миллиардеру предъявили серьезные обвинения, пишет РИА Новости.

"Обвинения (Дурову - прим. ред.) действительно предъявлены очень серьезные, они требуют не менее серьезной доказательной базы, в противном случае будет на лицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и прямого запугивания руководителя крупной компании. На лицо будет именно политика, наличие которой в этой истории вчера отрицал господин Макрон", - сказал Песков журналистам.

Также пресс-секретарь Путина ответил на вопрос журналистов касательно того, просили ли сотрудников Кремля "чистить переписки" в Telegram на фоне ареста Дурова.

"Мы в администрации в служебных целях ни один мессенджер не используем, потому что это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики. Естественно, никто никого ничего чистить не призывает", - пояснил он.

Также Песков пояснил, что ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности для ведения служебной переписки.

Арест Павла Дурова во Франции

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Накануне впервые о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

Также прокуратура Парижа сделал заявление - дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Сообщалось также, что МИД ОАЭ опубликовал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, являющегося гражданином страны. Ведомство направило запрос правительству Франции на срочное предоставление Дурову всех консульских услуг.

После задержания Павла Дурова популярность мессенджера Telegram резко выросла по всему миру. За считанные дни количество скачиваний приложения возросло.

Также стало известно, что содержание под стражей основателя Telegram во Франции продлено еще на 48 часов.