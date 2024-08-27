Экс-послу Украины в Казахстане вынесли заочный приговор в Москве

В Москве оглашен приговор Петру Врублевскому - бывшему послу Украины в Казахстане. Ему назначали 6 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города.

"Приговором Басманного районного суда города Москвы Врублевский Петр Юрьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении судов Москвы, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что срок отбытия наказания в виде лишения свободы будет исчисляться с момента экстрадиции Врублевского на территорию России, либо с момента его задержания на территории страны.

Напомним, бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский оказался в центре скандала из-за своих высказываний в интервью одному из казахстанских блогеров летом 2022 года. Члены Ассамблеи народа Казахстана тогда выразили осуждение по поводу его высказываний.

Позже стало известно, что Врублевского вызвали на беседу представители казахстанского МИДа. Тогда же сообщалось, что украинский дипломат принес извинения за свое недоброжелательное высказывание.

В сентябре того же года сообщалось, что казахстанские власти не предъявляли требований о выдворении Врублевского из страны. Отмечалось, что Врублевский находится в отпуске и консультируется с украинскими властями о продолжении своей карьеры.

Однако в начале октября, после возвращения Врублевского в Казахстан, МИД России вызвал посла Казахстана в РФ, а ныне - акима Восточно-Казахстанской области - Ермека Кошербаева на беседу. Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила о "категорической неприемлемости" нахождения Врублевского в стране.

В ответ казахстанский МИД также вызвал российского посла на беседу.

Комментируя высказывание Захаровой, представитель МИД РК подчеркивал, что Казахстан и Украина достигли полного взаимопонимания по этому вопросу.

"Украинская сторона с пониманием приняла это, была достигнута договоренность о его (Врублевского - прим. ред.) отзыве. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане", - сообщил тогда Айбек Смадияров.

В октябре 2022 года стало известно, что Петр Врублевский снят с должности посла Украины в Казахстане. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В феврале этого года Врублевского внесли в перечень экстремистов и террористов в России, а в марте его объявили в международный и федеральный розыск в России, а также заочно арестовали на два месяца.