Власти Казахстана не предъявляли требований о выдворении посла Украины, заявили в МИД

Петр Врублевский: kazakhstan.mfa.gov.ua

Официальный представитель МИД РК на брифинге в ведомстве прокомментировал вопрос о том, предъявляли ли власти Казахстана требования о выдворении посла Украины Петра Врублевского, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров напомнил, что посол Украины в Казахстане Петр Врублевский сейчас находится в отпуске.

"Требований о выдворении казахстанские власти ему не предъявляли, скорее всего, он сейчас консультируется о продолжении своей дальнейшей карьеры", – резюмировал представитель МИД РК.

Напомним, что ранее Врублевский оказался в центре скандала из-за своих высказываний в интервью одному из казахстанских блогеров. Члены Ассамблеи народа Казахстана выразили осуждение по поводу высказываний посла.

Позже стало известно, что Врублевского вызвали на беседу в Министерство иностранных дел Казахстана. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что украинский дипломат принес извинения за свое недоброжелательное высказывание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987344-vlasti-kazahstana-ne-predyavlyali-trebovaniy-o-vydvorenii-posla-ukrainy-zayavili-v-mid/