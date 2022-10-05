МИД России вызвал посла Казахстана из-за ситуации с главой украинской дипмиссии

Ермек Кошербаев. Фото: kazembassy.ru

Сегодня, 4 октября, посла Казахстана вызвали в МИД России для разговора об украинском дипломате. Комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства РФ под данному вопросу опубликован на сайте МИД России.

По словам Марии Захаровой развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Врублевского "вызывает возмущение".

В связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру российская сторона потребовала высылки дипломата.

По словам официального представителя МИД РФ, в ответ было обещано, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан. Как заявили в ведомстве, украинский посол вновь находится в Астане и посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии.

"Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Е.Б.Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации", - говорится в заявлении Захаровой.

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что казахстанская сторона, опираясь на статью о разжигании национальной розни, примет меры об "окончательный высылке" дипломата.

Напомним, что ранее Врублевский оказался в центре скандала из-за своих высказываний в интервью одному из казахстанских блогеров. Члены Ассамблеи народа Казахстана выразили осуждение по поводу высказываний посла. Позже стало известно, что Врублевского вызвали на беседу в Министерство иностранных дел Казахстана. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что украинский дипломат принес извинения за свое недоброжелательное высказывание.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в сентябре сообщал, что посол Украины в Казахстане Петр Врублевский был в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не предъявляли. Предполагалось, что консультировался о продолжении своей дальнейшей карьеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991069-mid-rossii-vyzval-posla-kazahstana-iz-za-situatsii-s-glavoy-ukrainskoy-dipmissii/