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Акимом ВКО назначен Ермек Кошербаев

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Ермек Кошербаев
Ермек Кошербаев. Фото: kazembassy.ru

Сегодня в Усть-Каменогорске прошло собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории ВКО, для дачи согласия на назначение акима региона, сообщает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Назначить нового акима в регион прибыл премьер-министр Алихан Смаилов.

Как рассказали в акимате, для голосования депутатам было предложено две кандидатуры:

  • Ермек Кошербаев – чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России;
  • Дархан Сапанов – замакима Восточно-Казахстанской области.

Они отдали предпочтение Кошербаеву. В итоге Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ермека Кошербаева на пост главы региона. Указ опубликован на официальном сайте Акорды.

Ермек Кошербаев родился 2 мая 1965 года в Алматы.

В 1988 году окончил Казахский Государственный университет имени С. Кирова по специальности "историк с преподаванием на иностранном языке", в 1993 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР по специальности "международные отношения и внешняя политика".

С января по май 1988 года – учитель истории средней школы № 170 в Алматы.

С 1988 по 1991 год – старший инспектор по секретному делопроизводству, второй секретарь, первый секретарь МИД Казахской ССР, помощник министра иностранных дел Казахской ССР.

С 1993 по 1994 год – первый секретарь, заведующий отделом Управления госпротокола МИД РК.

С 1994 по 1996 год – консультант международного отдела Аппарата президента РК, исполняющий обязанности руководителя протокольной службы президента.

С 1996 по 1997 год – первый секретарь посольства РК в Швейцарской Конфедерации.

В 1997 году – начальник Отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

С 1997 по 1999 годы – помощник премьер-министра Казахстана.

С января по октябрь 2000 года – замдиректора, первый замдиректора общественного фонда "Фонд образования Нурсултан Назарбаев".

С 2000 по 2001 год – руководитель пресс-службы, руководитель аппарата президента ЗАО НК по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

С 2001 по 2003 год – руководитель аппарата, советник первого вице-президента, руководитель аппарата президента ЗАО "НК "КазМунайГаз".

С 2003 по 2004 год – гендиректор АО "Рауан Медиа Групп".

С мая по август 2004 года – первый замруководителя Центрального аппарата республиканской политической партии "Отан".

С 2004 по 2005 год – руководитель аппарата президента АО "КазМунайГаз".

С 2005 по 2006 год – первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц "Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен".

С 2006 по 2007 год – руководитель центрального аппарата партии общественного объединения "Республиканская политическая партия "Отан".

С января по июнь 2007 года – директор ТОО финансово-промышленной группы "Беркут".

С 2007 по 2008 год – исполнительный директор объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KazEnergy".

С 2008 по 2009 год – гендиректор АО "Рауан Медиа Групп".

С 2009 по 2010 год – председатель правления АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс".

С 2010 по 2014 год – заместитель, первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

С 2014 по 2016 год – вице-министр сельского хозяйства РК.

С 2016 по 2018 год – ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК.

С 2018 по 2019 год – ответственный секретарь МИД РК.

С января 2019 года – замминистра иностранных дел РК.

29 января 2020 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Сегодня стало известно, что Даниал Ахметов, занимавший пост главы ВКО с 11 ноября 2014 года, освобожден от этой должности.

Свой последний рабочий день, как мы писали вчера, Ахметов провел на тушении лесного пожара в области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2025046-akimom-vko-stal-ermek-kosherbaev/

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