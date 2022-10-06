"Разговор был довольно жесткий": посла России вызвали в МИД Казахстана

Здание МИД РК. Фото: пресс-служба МИД РК

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан рассказали о разговоре с главой дипломатической миссии России, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, посол был вызван в МИД на серьезный разговор.

"Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий", — отметили в министерстве.

Напомним, на днях российский МИД вызвал казахстанского посла Ермека Кошербаева из-за возвращения посла Украины Петра Врублевского в Казахстан. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили о "категорической неприемлемости подобной ситуации".

Глава украинской дипмиссии в Казахстане Петр Врублевский оказался в центре скандала в середине августа из-за интервью одному из блогеров. Его слова вызвали осуждение со стороны членов Ассамблеи народа Казахстана.

Тогда же дипломат был вызван в казахстанский МИД, где принес извинения за свои слова. Хотя МИД РК не предъявлял требований о выдворении Врублевского из страны, украинская сторона уже выдвинула кандидатуру на пост нового посла Украины в Казахстане.

После этого ситуацию с вызовом Кошербаева в МИД РФ прокомментировали в казахстанском МИДе. В ведомстве подчеркнули, что "тональность заявлений Марии Захаровой (официального представителя МИД РФ) диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991394-razgovor-byl-dovolno-zhestkiy-posla-rossii-vyzvali-v-mid-kazahstana/