Экс-посла Украины в Казахстане объявили в розыск в России

Бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского объявили в международный и федеральный розыск в России, а также заочно арестовали на два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского объявили в международный и федеральный розыск и заочно арестовали в России. Ранее на него в РФ было заведено уголовное дело и он был внесен в перечень экстремистов и террористов.

"Органом предварительного следствия в рамках расследования уголовного дела в отношении Врублевского Петра Юрьевича, обвиняемого заочно в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), вынесено постановление об объявлении украинского дипломата в федеральный, а затем международный розыск", – уточнили изданию в правоохранительных органах.

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, "исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ".

Добавим, согласно пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства предусматривает в том числе наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.

Напомним, бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский оказался в центре скандала из-за своих высказываний в интервью одному из казахстанских блогеров летом 2022 года. Члены Ассамблеи народа Казахстана тогда выразили осуждение по поводу его высказываний.

Позже стало известно, что Врублевского вызвали на беседу в казахстанский МИД. Тогда же сообщалось, что украинский дипломат принес извинения за свое недоброжелательное высказывание.

В сентябре сообщалось, что казахстанские власти не предъявляли требований о выдворении Врублевского из страны. Отмечалось, что Врублевский находится в отпуске и консультируется с украинскими властями о продолжении своей карьеры.

Однако в начале октября, после возвращения Врублевского в Казахстан, МИД России вызвал посла Казахстана в РФ, а ныне – акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева на беседу. Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила о "категорической неприемлемости" нахождения Врублевского в стране.

В ответ казахстанский МИД также вызвал российского посла на беседу.

Комментируя высказывание Захаровой, представитель МИД РК подчеркивал, что Казахстан и Украина достигли полного взаимопонимания по этому вопросу.

"Украинская сторона с пониманием приняла это, была достигнута договоренность о его (Врублевского – прим. ред.) отзыве. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане", - сообщал Айбек Смадияров.

В октябре 2022 года стало известно, что Петр Врублевский снят с должности посла Украины в Казахстане. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.