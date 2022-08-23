АНК назвала неприемлемыми слова украинского посла в Казахстане

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Члены Ассамблеи народа Казахстана выразили осуждение по поводу высказывания посла Украины в Казахстане Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. Об этом сообщается на официальном сайте АНК.

"Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров.

В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они не исходили", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а "не для разжигания ненависти и вражды".

"Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа.

Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях", – отметили представители Ассамблеи народа Казахстана.

Казахстанцев призвали не поддаваться на "провокации, сеющие вражду и недоверие", а, напротив, "беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/zhanakazakhstan/1984409-ank-nazvala-nepriemlemymi-slova-ukrainskogo-posla-v-kazahstane/