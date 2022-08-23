Украинского посла вызвали на беседу в МИД Казахстана

Ермухамбет Конуспаев и Петр Врублевский. Фото: МИД РК

В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским, сообщается на официальном сайте МИД РК.

В ходе встречи главе украинской дипмиссии в Казахстане выражен протест в связи с его высказываниями в интервью в минувшее воскресенье, 21 августа, казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.

"Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел РК.

Напомним, ранее члены Ассамблеи народа Казахстана выразили осуждение по поводу высказывания посла Украины в Казахстане Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984424-ukrainskogo-posla-vyzvali-na-besedu-v-mid-kazahstana/