МИД Казахстана ответил на заявление Захаровой о высылке посла Украины

Министерство иностранных дел РК. Фото: МИД РК

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию вокруг вызова казахстанского посла в МИД России из-за высказываний посла Украины Петра Врублевского, передает корреспондент NUR.KZ.

"По поводу комментария официального представителя МИД России Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана хотел бы отметить, что тональность ее заявлений, на наш взгляд, диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров.

Как вы знаете, до украинской стороны, как и до общественности, доведена принципиальная позиция МИД Казахстана относительно провокационного поведения господина Врублевского. Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских. Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла.

Украинская сторона с пониманием приняла это, была достигнута договоренность о его отзыве. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане.

Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу", - сообщил Смадияров.

Он добавил, что посол Украины "имеет нежелательный статус в нашей стране" и каких-либо встреч в МИД Казахстана или других госведомствах не планируется.

"Мы не можем понять, о какой уголовной ответственности говорит представитель МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность", - добавил представитель казахстанского МИДа.

Накануне посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в МИД России для разговора об украинском дипломате. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Врублевского "вызывает возмущение".

Напомним, посол Украины в Казахстане Петр Врублевский оказался в центре скандала из-за своих высказываний в интервью одному из казахстанских блогеров. Члены Ассамблеи народа Казахстана тогда выразили осуждение по поводу высказываний посла.

Позже стало известно, что Врублевского вызвали на беседу в казахстанский МИД. Тогда сообщалось, что украинский дипломат принес извинения за свое недоброжелательное высказывание.

В сентябре Смадияров сообщал, что казахстанские власти не предъявляли требований о выдворении Врублевского из страны. Отмечалось, что Врублевский консультируется с украинскими властями о продолжении своей карьеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991130-zayavlenie-zaharovoy-prokommentirovali-v-mid-kazahstana/