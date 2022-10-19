Зеленский снял Врублевского с должности посла Украины в Казахстане

Петр Врублевский: kazakhstan.mfa.gov.ua

Петр Врублевский снят с должности посла Украины в Казахстане. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ опубликован на официальном сайте украинского президента.

Ранее Украина уже заявляла о намерении сменить посла в Казахстане.

Напомним, теперь уже бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский оказался в центре скандала из-за своих высказываний в интервью одному из казахстанских блогеров. Члены Ассамблеи народа Казахстана тогда выразили осуждение по поводу его высказываний.

Позже стало известно, что Врублевского вызвали на беседу в казахстанский МИД. Тогда же сообщалось, что украинский дипломат принес извинения за свое недоброжелательное высказывание.

В сентябре сообщалось, что казахстанские власти не предъявляли требований о выдворении Врублевского из страны. Отмечалось, что Врублевский находится в отпуске и консультируется с украинскими властями о продолжении своей карьеры.

Однако в начале октября, после возвращения Врублевского в Казахстан, МИД России вызвал посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева на беседу. Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила о "категорической неприемлемости" нахождения Врублевского в стране.

В ответ казахстанский МИД также вызвал российского посла на беседу.

Комментируя высказывание Захаровой, представитель МИД РК подчеркивал, что Казахстан и Украина достигли полного взаимопонимания по этому вопросу.

"Украинская сторона с пониманием приняла это, была достигнута договоренность о его (Врублевского - прим.ред.) отзыве. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане", - сообщал Смадияров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993314-zelenskiy-uvolil-vrublevskogo-s-dolzhnosti-posla-ukrainy-v-kazahstane/