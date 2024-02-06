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Оскандалившегося экс-посла Украины в Казахстане включили в список террористов в России

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Петр Врублевский
Петр Врублевский. Фото: kazakhstan.mfa.gov.ua

Оскандалившийся бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский внесен в перечень экстремистов и террористов в России, передает РИА Новости.

Как сообщает российское издание, перечень экстремистов и террористов размещен в базе данных Росфинмониторинга.

"Врублевский Петр Юрьевич, 15.07.1970 г.р., г. Киев", - отмечен экс-посол в списке.

Напомним, бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский оказался в центре скандала из-за своих высказываний в интервью одному из казахстанских блогеров летом 2022 года. Члены Ассамблеи народа Казахстана тогда выразили осуждение по поводу его высказываний.

Позже стало известно, что Врублевского вызвали на беседу в казахстанский МИД. Тогда же сообщалось, что украинский дипломат принес извинения за свое недоброжелательное высказывание.

В сентябре сообщалось, что казахстанские власти не предъявляли требований о выдворении Врублевского из страны. Отмечалось, что Врублевский находится в отпуске и консультируется с украинскими властями о продолжении своей карьеры.

Однако в начале октября, после возвращения Врублевского в Казахстан, МИД России вызвал посла Казахстана в РФ, а ныне - акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева на беседу. Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила о "категорической неприемлемости" нахождения Врублевского в стране.

В ответ казахстанский МИД также вызвал российского посла на беседу.

Комментируя высказывание Захаровой, представитель МИД РК подчеркивал, что Казахстан и Украина достигли полного взаимопонимания по этому вопросу.

"Украинская сторона с пониманием приняла это, была достигнута договоренность о его (Врублевского - прим. ред.) отзыве. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане", - сообщал Айбек Смадияров.

В октябре 2022 года стало известно, что Петр Врублевский снят с должности посла Украины в Казахстане. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2059365-oskandalivshegosya-eks-posla-ukrainy-v-kazahstane-vklyuchili-v-spisok-terroristov-v-rossii/

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