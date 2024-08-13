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"Надеюсь, мы поладим с ним снова": Трамп высказался о Путине

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images

Дональд Трамп заявил, что надеется вновь "поладить" с Владимиром Путиным в случае переизбрания - политик дал большое интервью миллиардеру Илону Маску.

Интервью транслировалось в соцсети Х, пишет РИА Новости.

В ходе беседы Трамп признался, что рассчитывает в случае своего переизбрания вновь "поладить" с российским лидером. По его словам, такое развитие событий имело бы крайне позитивное значение.

Также 45-й президент США рассказал, что предостерегал Путина от каких-либо наступательных действий в отношении Украины.

"Я говорил Владимиру Путину: "Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир"... Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо", - заявил политик.

По мнению Трампа, действующий президент США Джо Байден совершил "глупость", допустив членство Украины в НАТО.

Отметим, что в ходе интервью Трамп уже дал свою оценку Камале Харрис и высказался о Джо Байдене.

Напомним, ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп, который вновь борется за пост главы государства, даст большое интервью Илону Маску.

Стоит отметить, что прежнее руководство Twitter (ныне X) заморозило аккаунт экс-президента США после штурма Капитолия в 2021 году.

Последняя запись в микроблоге Трампа датировалась 8 января 2021 года.

До блокировки Трампа в Twitter его сторонники ворвались в Капитолий – здание Конгресса США, – а затем в зал сената в Вашингтоне. Там проходили заседания, на которых должны были утвердить итоги выборов президента США 2020 года. Сообщалось, что в результате произошедшего пострадали люди, погиб один человек.

В ноябре 2022 года аккаунт разблокировали.

Напомним, экс-глава США Дональд Трамп баллотируется на второй президентский срок. Свое решение участвовать в выборах президента США в 2024 году он озвучил еще летом 2022 года. А в начале прошлого года Трамп начал кампанию на выборах президента.

В середине июля этого года Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев.

На днях вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты - она набрала необходимое количество голосов делегатов Демпартии - ранее Джо Байден вышел из президентской гонки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2148076-nadeyus-my-poladim-s-nim-snova-tramp-vyskazalsya-o-putine/

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