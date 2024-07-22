Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки - заявление об этом политик опубликовал на своей официальной странице в соцсети X, передает NUR.KZ.

Байден заявил, что принял решение покинуть президентскую гонку. Он также заявил, что поддержит на выборах вице-президента США Камалу Харрис.

Тем не менее уходить поста президента до окончания своего срока Байден не намерен.

Ранее, по сообщениям СМИ, стало известно, что Барак Обама заявил союзникам: шансы Джо Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке.

До этого знаменитый американский актер и один из организаторов сбора средств для Демократической партии Джордж Клуни призвал действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.

Также ранее многие демократы призвали Байдена выйти из предвыборной гонки после дебатов с Трампом, которые пресса оценила катастрофическими для действующего президента США. Спонсоры Демпартии США заявили, что намерены прекратить финансирование, если Байден не выйдет из борьбы за пост президента.