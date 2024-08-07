Трамп даст большое интервью Илону Маску

Экс-президент США Дональд Трамп, который вновь борется за пост главы государства, анонсировал большое интервью Илону Маску, передает NUR.KZ.

Об этом политик заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

"В понедельник вечером у меня будет большое интервью с Илоном Маском", - написал Трамп.

По информации РИА Новости, в минувшее воскресенье Илон Маск в соцсети X высказался о предстоящих выборах. По его словам, Дональд Трамп является более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем Камала Харрис.

Напомним, экс-глава США Дональд Трамп баллотируется на второй президентский срок. Свое решение участвовать в выборах президента США в 2024 году он озвучил еще летом 2022 года. А в начале прошлого года Трамп начал кампанию на выборах президента.

В середине июля этого года Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев.

На днях вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты - она набрала необходимое количество голосов делегатов Демпартии - ранее Джо Байден вышел из президентской гонки.

Отметим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп пообещал сразу же приступить к работе по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.