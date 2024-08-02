Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента США от Демократической партии

Вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты - она набрала необходимое количество голосов делегатов Демпартии, передает NUR.KZ со ссылкой на Washington Post.

Сообщается, что вице-президент США Камала Харрис набрала необходимое количество голосов делегатов Демократической партии, принимающих участие в онлайн-выборах, чтобы официально стать кандидатом на высший государственный пост страны.

Она может стать первой женщиной-президентом в американской истории. Кроме того, Камала Харрис стала первой темнокожей женщиной, возглавившей избирательную партию.

Информацию официально подтвердил председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон. Он сообщил, что Харрис набрала необходимое количество голосов уже через день после начала голосования.

Выдвижение Камалы Харрис на пост президента США

22 июля действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Перед этим Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке. С таким же призывом выступали выходцы из Демократической партии и даже актер Джордж Клуни.

Заменить Байдена вызвалась вице-президент Камала Харрис. Ее поддержали супруги Клинтоны и другие сторонники.

Харрис на первом митинге в рамках своей предвыборной кампании пообещала восстановить единство партии и обрушилась с критикой на республиканца Дональда Трампа.

В свою очередь кандидат в президенты США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес потенциальной соперницы.

Позже Камала Харрис опубликовала на своей странице в X первое видео своей предвыборной кампании, подтвердив, что будет участвовать в президентских выборах.

Кроме того, Харрис заявила, что готова к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом 10 сентября. Также она считает, что ее соперник пошел на попятную в этом вопросе.