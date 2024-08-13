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Трамп дал интервью Маску и назвал Харрис некомпетентной

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brett Carlsen/Bloomberg/Getty Images

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью Илону Маску высказался о Камале Харрис - политик считает ее некомпетентной.

45-й президент США дал интервью в соцсети Х, передает РИА Новости.

"У них впереди есть еще пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Все это - лишь болтовня. Он некомпетентен и она некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший", - высказался он о Харрис.

Еще в рамках интервью он дал оценку действиям Секретной службы во время июльского покушения.

По мнению Трампа, сотрудники агентства сработали "профессионально", однако ситуация в целом произвела на него "сюрреалистичное впечатление".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2148073-tramp-dal-intervyu-masku-i-nazval-harris-nekompetentnoy/

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