Трамп дал интервью Маску и назвал Харрис некомпетентной

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью Илону Маску высказался о Камале Харрис - политик считает ее некомпетентной.

45-й президент США дал интервью в соцсети Х, передает РИА Новости.

"У них впереди есть еще пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Все это - лишь болтовня. Он некомпетентен и она некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший", - высказался он о Харрис.

Еще в рамках интервью он дал оценку действиям Секретной службы во время июльского покушения.

По мнению Трампа, сотрудники агентства сработали "профессионально", однако ситуация в целом произвела на него "сюрреалистичное впечатление".