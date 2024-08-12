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Трамп вернулся в соцсеть X

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Leon Neal/Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после долгого отсутствия вернулся в соцсеть X, в первом посте опубликовав свое предвыборное видео, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп после долгого отсутствия вернулся в соцсеть X и опубликовал свое предвыборное видео.

После видео экс-президент США также опубликовал новую запись в соцсети, обратившись к американскому народу.

"Вы сейчас живете лучше, чем когда я был президентом? Наша экономика разрушена. Наши границы стерты. Мы — страна в упадке. Сделайте американскую мечту снова доступной. Сделайте Америку снова безопасной. Сделайте Америку снова великой!" - обратился Трамп к своим избирателям.

Следом Трамп анонсировал свое интервью Илону Маску.

Напомним, ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп, который вновь борется за пост главы государства, даст большое интервью Илону Маску.

Стоит отметить, что прежнее руководство Twitter (ныне X) заморозило аккаунт экс-президента США после штурма Капитолия в 2021 году.

Последняя запись в микроблоге Трампа датировалась 8 января 2021 года.

До блокировки Трампа в Twitter его сторонники ворвались в Капитолий – здание Конгресса США, – а затем в зал сената в Вашингтоне. Там проходили заседания, на которых должны были утвердить итоги выборов президента США 2020 года. Сообщалось, что в результате произошедшего пострадали люди, погиб один человек.

В ноябре 2022 года аккаунт разблокировали.

Напомним, экс-глава США Дональд Трамп баллотируется на второй президентский срок. Свое решение участвовать в выборах президента США в 2024 году он озвучил еще летом 2022 года. А в начале прошлого года Трамп начал кампанию на выборах президента.

В середине июля этого года Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев.

На днях вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты - она набрала необходимое количество голосов делегатов Демпартии - ранее Джо Байден вышел из президентской гонки.

Отметим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп пообещал сразу же приступить к работе по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2148034-tramp-vernulsya-v-socset-x/

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