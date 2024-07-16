Трамп назвал своего кандидата на пост вице-президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на выборах.

По информации РИА Новости, об этом Трамп заявил в собственной соцсети Truth Social.

"Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо", - написал он.

Трамп отметил, что Вэнс ранее служил в морской пехоте, с отличием окончил университет Огайо, отучился на юриста в престижном Йеле. Помимо этого является автором книги о провинциальной Америке.

Экс-президент также отметил, что его кандидат на пост вице-президента до прихода в политику построил успешную бизнес-карьеру в сфере технологий и финансов.

Также издание пишет, что Национальный съезд Республиканской партии также выдвинул кандидатуру Вэнса на пост вице-президента. А Дональд Трамп в ходе съезда стал официальным кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Согласно Британской энциклопедии, вице-президент Соединенных Штатов Америки - должностное лицо, следующее по рангу за президентом Соединенных Штатов, которое занимает пост президента в случае смерти, инвалидности, отставки или смещения президента. Вице-президент также является председателем сената США.

Вице-президент избирается в связке с главой государства - у каждого кандидата на высший пост имеется свой кандидат на должность вице-президента.