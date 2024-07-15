Аналитики: Вероятность победы Трампа на президентских выборах повысилась после покушения

Аналитики заявили, что покушение на Дональда Трампа, случившееся в Пенсильвании, повышает его шансы на возвращение в Белый дом, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В субботу неизвестный выстрелил в экс-президента США и кандидата от Республиканской партии на грядущих выборах Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелявший попал в ухо политика, и власти расценили данный инцидент как покушение на жизнь экс-президента США. Через некоторое время команда Трампа заявила, что политик чувствует себя хорошо.

По словам Ронг Рен Го, портфельного менеджера Eastspring Investments из Сингапура, до стрельбы рынки реагировали на перспективу президентства Трампа ростом доллара. Теперь же аналитики более оптимистично настроены в отношении дальнейших перспектив.

Мировые лидеры и политики США осудили стрельбу, в то время как некоторые представители крупного бизнеса, включая главу Tesla Илона Маска, заявили о поддержке Трампа.

Иммиграция и экономика являются основными вопросами, которые в данное время волнуют избирателей США. На этом фоне многие считают Трампа лучшим кандидатом, несмотря на то, что команда Байдена стремится извлечь выгоду из прочной экономики с замедлением инфляции и низким уровнем безработицы.

Аналитики рынка ожидают от Трампа более жесткой торговой политики, меньшего регулирования и более мягких правил в области изменения климата.