Трамп с забинтованным ухом впервые после покушения появился на публике

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп впервые появился на публике после попытки покушения. Он вышел с забинтованным ухом, передает РБК.

Дональд Трамп впервые появился на публике после попытки покушения, причем на сцену к делегатам съезда Республиканской партии в Милуоки он вышел с забинтованным ухом, сообщает российское издание со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что Трампа бурно встретили присутствующие, скандируя "Борись, борись, борись". Именно эти слова, как отмечает издание, Трамп выкрикивал на митинге после выстрелов, в день покушения. Американский политик поприветствовал делегатов сжатым кулаком и поблагодарил их.

Покушение на Дональда Трампа

Напомним, 13 июля в бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил осуждение после покушения на жизнь Трампа.

Нынешний президент США Джо Байден после покушения на Дональда Трампа обратился к нации. Он заявил, что политическим страстям "пора утихнуть", а насилие не должно становиться нормой, которому не место в стране.

Позже сам Трамп высказался о произошедшем. Он назвал действия агентов Секретной службы фантастическими. А также раскрыл некоторые детали инцидента.

Аналитики заявили, что покушение на Дональда Трампа, случившееся в Пенсильвании, повышает его шансы на возвращение в Белый дом.

Сообщалось также, что глава Секретной службы США отказалась уходить в отставку после покушения на Трампа.