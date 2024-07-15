"Я должен был умереть": Трамп высказался о работе Секретной службы США во время покушения

Экс-президент США Дональд Трамп дал интервью после покушения - бывший глава Белого дома рассказал о произошедшем и поблагодарил сотрудников Секретной службы.

45-й президент США побеседовал с журналистами New York Post. Отмечается, что во время интервью на Трампа была надета большая белая повязка, закрывавшая его правое ухо.

"Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом", - заявил политик об инциденте.

По его словам, если бы он немного повернул голову вправо в тот момент, то стрелок убил бы его.

"Я не должен быть здесь, я должен был умереть", - сказал Трамп, назвав свое спасение настоящим чудом.

Экс-президент признался, что, когда агенты Секретной службы уводили его со сцены, он все еще хотел продолжить выступление. Трамп восхитился работой этих людей.

Он поблагодарил сотрудников Секретной службы за их героические действия и похвалил их за то, что они застрелили стрелка, который сидел на крыше.

"Они проделали фантастическую работу", - добавил он.

Стоит отметить, что миллиардер Илон Маск, комментируя произошедшее в своем микроблоге в соцсети X, раскритиковал работу Секретной службы и призвал ее главу Кимберли Читл уйти в отставку.

"Крайняя некомпетентность или это было намеренно. В любом случае руководство Секретной службы должно уйти в отставку", - написал Маск.

Напомним, в бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него во время выступления в штате Пенсильвания. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил осуждение после покушения на жизнь Трампа.

Нынешний президент США Джо Байден после покушения на Дональда Трампа обратился к нации. Он заявил, что политическим страстям "пора утихнуть", а насилие не должно становиться нормой, ему не место в стране.

"В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений. Точка. Мы не можем позволить себе, чтобы насилие становилось нормой", - сказал Байден.