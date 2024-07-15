"Пора остыть": Байден обратился к нации после покушения на Трампа

После случившегося покушения на Трампа президент Байден в обращении к американцам призвал "охладить градус страстей" и отказаться от политического насилия, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте РИА Новости, вечером воскресенья в Овальном кабинете президент США обратился к согражданам.

Комментируя покушение на своего предшественника и оппонента Дональда Трампа, он заявил, что политическим страстям "пора утихнуть", а насилие не должно становиться нормой, ему не место в стране.

"В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений. Точка. Мы не можем позволить себе, чтобы насилие становилось нормой", - сказал Байден.

Глава государства отметил, что политические страсти в Соединенных Штатах по мере приближения к ноябрьским выборам "порядочно накалились".

"Пора им остыть. На всех нас лежит ответственность за это. Да, между нами существуют разногласия, и ставки на этих выборах чрезвычайно высоки. Это неизбежно при демократии. Однако политика никогда не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле этого слова", - подчеркнул хозяин Белого дома.

The New York Times пишут, что президент пообещал продолжить предвыборную гонку и сказал, что ожидает критики своих действий от Трампа и его союзников на съезде республиканцев в понедельник. Но снова подчеркнул необходимость отказаться от политики ненависти и разделения, которая ведет к насилию.

"Мы спорим и не соглашаемся, мы сравниваем и противопоставляем характер кандидатов, проблемы, повестку дня, видение Америки, но в Америке мы решаем наши разногласия путем голосования", - напомнил Байден.

Речь президента прозвучала на фоне сообщений ФБР о том, что агенты расследуют стрельбу на митинге как возможный внутренний теракт и покушение на жизнь Дональда Трампа.

Чиновники заявили, что не нашли никаких признаков того, что 20-летний стрелок, идентифицированный как Томас Мэтью Крукс из штата Пенсильвания, был частью какого-либо более крупного заговора. Также не обнаружено доказательств того, что у стрелка были проблемы с психическим здоровьем. Его семья сотрудничает со следствием, заявили в ФБР.

Трамп после инцидента поклялся оставаться "непоколебимым перед лицом зла", передает издание.

В свою очередь президент Байден заявил, что он потребовал провести обзор эффективности мер национальной безопасности и пообещал поделиться результатами с американским народом. Он также сказал, что поручил Секретной службе пересмотреть меры безопасности для съезда Республиканской партии и пообещал, что Секретная служба предоставит Трампу "все необходимые ресурсы и защитные меры для обеспечения его дальнейшей безопасности".

"Мы должны объединиться как одна нация", — сказал Байден. "Мы должны объединиться как одна нация, чтобы продемонстрировать, кто мы есть".