Токаев осудил покушение на Трампа
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил осуждение после покушения на жизнь экс-главы США Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении.
Покушение на Дональда Трампа
Напомним, в субботу вечером в городе Батлер, штат Пенсильвания, было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Это произошло во время его выступления на предвыборном митинге.
Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи.
Мы рассказывали, что происходило на месте происшествия. Сообщалось что один человек погиб, а двое, включая самого Трампа, были ранены.
Позже сам Трамп выступил с заявлением после покушения. Он выразил соболезнования родным погибшего и раненного.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133633-tokaev-osudil-pokushenie-na-trampa/