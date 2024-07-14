Токаев осудил покушение на Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил осуждение после покушения на жизнь экс-главы США Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении.

Покушение на Дональда Трампа

Напомним, в субботу вечером в городе Батлер, штат Пенсильвания, было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Это произошло во время его выступления на предвыборном митинге.

Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи.

Мы рассказывали, что происходило на месте происшествия. Сообщалось что один человек погиб, а двое, включая самого Трампа, были ранены.

Позже сам Трамп выступил с заявлением после покушения. Он выразил соболезнования родным погибшего и раненного.