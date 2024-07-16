Глава Секретной службы США отказалась уходить в отставку после покушения на Трампа

Кимберли Читл, которая возглавляет Секретную службу США, заявила, что несет ответственность за действия своих подчиненных во время покушения на Дональда Трампа, но в отставку не уйдет.

Об этом Читл рассказала в интервью ABC, передает РИА Новости.

Сторонники Дональда Трампа видят в произошедшем провал Секретной службы. По этой причине они вызвали главу ведомства на слушания в конгресс.

"Ответственность лежит на мне. Я - директор Секретной службы. Мне нужно обеспечить проведение проверки и снабдить наш личный состав необходимыми ресурсами", - заявила она.

Помимо этого, по словам Читл, здание, откуда были произведены выстрели, находятся в зоне ответственности правоохранительных органов. Директор службы также заявила, что полицейские были внутри здания, когда стрелок находился на его крыше.

По ее словам, Секретная служба несла ответственность за внутренний периметр.

Покушение на Дональда Трампа

Напомним, в бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него во время выступления в штате Пенсильвания. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил осуждение после покушения на жизнь Трампа.

Нынешний президент США Джо Байден после покушения на Дональда Трампа обратился к нации. Он заявил, что политическим страстям "пора утихнуть", а насилие не должно становиться нормой, ему не место в стране.

Позже сам Трамп высказался о произошедшем. Он назвал действия агентов Секретной службы фантастическими. А также раскрыл некоторые детали инцидента.

Аналитики заявили, что покушение на Дональда Трампа, случившееся в Пенсильвании, повышает его шансы на возвращение в Белый дом.