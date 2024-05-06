Си Цзиньпин назвал условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал необходимое для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке условие. Его слова приводит Радио Sputnik, передает NUR.KZ.

Своим видением решения конфликта на Ближнем Востоке глава КНР поделился в колонке для французской газеты Le Figaro.

Он подчеркнул озабоченность Пекина палестино-израильским конфликтом, а также отметил, что позиции Пекина и Парижа по этому вопросу совпадают.

"Фундаментальным решением является создание независимого палестинского государства", – считает Си Цзиньпин.

Издание напоминает, что накануне глава Китая прибыл в Париж впервые за последние пять лет. Кроме обсуждения международной повестки с Макроном, у Си Цзиньпина также запланирована встреча главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.