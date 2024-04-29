Блинкен в Эр-Рияде, ХАМАС в Каире: переговоры о прекращении огня в Газе продолжаются

В ожидании штурма израильтянами города Рафах на юге сектора Газа посредники в процессе перемирия между Израилем и ХАМАС активизировали свои усилия.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил в понедельник, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа продвигаются.

Сежурне проведет в Эр-Рияде переговоры с министрами арабских стран, а также с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

"Мы обсудим освобождение заложников, гуманитарную ситуацию и прекращение огня. Процесс идет, но всегда нужно быть осторожным в этих дискуссиях и переговорах. Ситуация в Газе катастрофическая, и нам необходимо прекращение огня", — сказал Сежурне агентству Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Одновременно с Сежурне в Саудовскую Аравию в понедельник прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. Это уже его седьмая поездка по Ближнему Востоку с начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября прошлого года.

Ожидается, что в Эр-Рияде он встретится с высокопоставленными саудовскими официальными лицами и обсудит усилия по нормализации отношений между королевством и Израилем.

Возможная сделка включает в себя заключение Вашингтоном двусторонних соглашений с Эр-Риядом в области обороны и безопасности, а также ядерного сотрудничества.

Блинкен также проведет более широкую встречу с представителями пяти арабских государств — Катара, Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании. По словам высокопоставленного представителя Государственного департамента, темой беседы станет возможный механизм управления сектором Газа после окончания войны.

Из Эр-Рияда Блинкен отправится в Иорданию и Израиль, и основное внимание в поездке будет уделено усилиям по улучшению тяжелой гуманитарной ситуации в Газе.

В Аммане Блинкен встретится с высокопоставленными иорданскими чиновниками и гуманитарными группами, чтобы выяснить, что уже сделано и что еще предстоит сделать в этой связи, а в конце недели передаст эту информацию израильтянам.

"Блинкен обсудит недавнее увеличение объема гуманитарной помощи, доставляемой в Газу, и подчеркнет важность обеспечения устойчивого роста", — говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в воскресенье.

Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна заявил, что все стороны должны найти путь к урегулированию конфликта на основе принципа двух государств, иначе Ближний Восток рискует снова скатиться к катастрофе.

"Мы должны найти необратимый путь к достижению решения, включающего два государства, чтобы через пару лет снова не оказаться в такой ситуации и не втянуть регион, а возможно, и весь мир в еще большую напряженность и не поставить под угрозу мир и безопасность во всем мире", — сказал он на встрече ВЭФ в Эр-Рияде.

В конце недели Блинкен отправится в Израиль, где, как ожидается, снова попытается надавить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот предпринял конкретные и ощутимые шаги для улучшения тяжелой гуманитарной ситуации в Газе, чего от него уже несколько месяцев требуют союзники, в первую очередь США.

ХАМАС рассмотрит предложения посредников

Делегация ХАМАС в понедельник прибывает в Каир для переговоров о прекращении огня, сообщил накануне Reuters официальный представитель группировки.

В воскресенье представители ХАМАС заявили, что делегация во главе с Халилем аль-Хайей, заместителем главы группировки в Газе, обсудит предложение о прекращении огня, переданное Израилем ХАМАС через посредников из Катара и Египта в субботу.

Высокопоставленный представитель ХАМАС, попросивший об анонимности, заявил в воскресенье агентству AFP, что у палестинской группировки нет "серьезных проблем" с последним планом перемирия.

"Атмосфера позитивная, если только не возникнут новые препятствия со стороны Израиля", — сказал он.

По словам источника Reuters, последнее предложение Израиля о перемирии включает в себя согласие на освобождение менее 40 заложников в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, и на второй этап перемирия, включающий "период устойчивого спокойствия" — компромиссный ответ Израиля на требование ХАМАС о постоянном прекращении огня.

После первого этапа Израиль разрешит свободное передвижение между югом и севером Газы и выведет часть своих войск из Газы, сказал источник.

"У ХАМАСа есть вопросы по поводу ответа Израиля на его предложение, которое движение получило от посредников в пятницу", — сказал чиновник агентству Reuters.

Источник в ХАМАС, близкий к переговорам, сообщил AFP, что группа "открыта для позитивного обсуждения нового предложения" и стремится к соглашению, которое "гарантирует постоянное прекращение огня, свободное возвращение перемещенных лиц, приемлемую сделку по обмену пленными и прекращение осады" в Газе.

Израиль может отложить штурм Рафаха

Министр иностранных дел Израиля заявил в субботу, что запланированный штурм Рафаха, где укрываются более миллиона перемещенных палестинцев, может быть отложен, если удастся договориться с ХАМАС об освобождении израильских заложников.

Штурм Рафаха, который, по мнению Израиля, является последним оплотом ХАМАС в Газе, ожидался в течение нескольких недель, однако пока так и не состоялся. Западные страны, включая США, призвали Израиль воздержаться от нападения на пограничный город, опасаясь возможных жертв среди мирного населения.

Президент США Джо Байден говорил в воскресенье с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и Белый дом сообщил, что они обсудили переговоры, направленные на освобождение заложников, удерживаемых с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, а также на немедленное прекращение огня в Газе.

Байден также "подтвердил свою четкую позицию" в отношении возможного вторжения в приграничный город Рафах в секторе Газа, говорится в сообщении Белого дома.

Вашингтон заявил, что не может поддержать операцию в Рафахе без соответствующего и заслуживающего доверия гуманитарного плана.

"Президент Байден выразился предельно ясно: мы не можем поддержать крупную военную операцию в Рафахе", — заявил на прошлой неделе Энтони Блинкен. По его словам, такой шаг "будет иметь ужасные последствия" для гражданского населения, оставшегося в городе, а Израиль, по его мнению, может добиться своих военных целей другими методами.

Однако вопрос о штурме Рафаха вызвал раскол в правящей коалиции в Израиле.

Министр финансов Бецалель Смотрич (хотя он и не входит в военный кабинет Нетаньяху) в воскресенье призвал премьер-министра не отказываться от штурма Рафаха и заявил, что согласие на предложение о прекращении огня будет означать унизительное поражение.

Без искоренения ХАМАС "правительство во главе с вами не будет иметь права на существование", — сказал Смотрич в видеообращении к Нетаньяху.

Член израильского военного кабинета Бенни Ганц написал на сайте X: "Вход в Рафах важен в долгосрочной борьбе с ХАМАС. Но возвращение наших похищенных… нужно немедленно и имеет гораздо большее значение".

Израильские военные продолжают наносить удары по Рафаху. В понедельник в результате авиаудара по трем домам в городе погибли по меньшей мере 20 человек, сообщили палестинские медики.

Израиль утверждает, что должен продвинуться к Рафаху, расположенному у границы Газы с Египтом, чтобы нейтрализовать военную угрозу, исходящую от ХАМАС. Израильские военные утверждают, что уничтожили 20 из 24 военных батальонов ХАМАС и должны выкорчевать оставшиеся боевые формирования, которые сейчас находятся в Рафахе.

Что делать с Газой

США в целом согласны с тем, что ХАМАС должен быть разгромлен и не должен играть роль в будущем Газы, но Вашингтон не хочет, чтобы Израиль снова оккупировал анклав.

Вместо этого американская администрация рассматривает возможность создания структуры, включающей реформированную Палестинскую администрацию - при поддержке арабских государств.

В обмен на нормализацию отношений арабские государства и Вашингтон добиваются от Израиля согласия на создание палестинского государства.

Нетаньяху ранее не раз заявлял, что он на это не согласен, а в феврале Израиль официально отказался от "одностороннего признания" палестинской государственности. Нетаньяху вынес это решение на голосование кабинета министров, и оно было одобрено единогласно.

Между тем группа европейских стран, включая Норвегию, планирует признать палестинскую государственность одновременно с представлением в ООН мирного плана, поддерживаемого арабскими государствами. Об этом в кулуарах специального заседания Всемирного экономического форума в Эр-Рияде заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

"Мы видим, что, объединив усилия, мы сможем сделать это более значимым. Мы действительно хотим признать палестинское государство, но мы знаем, что это можно сделать один раз", — сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью Reuters в Эр-Рияде.

Израиль начал наступление в Газе после нападения ХАМАС 7 октября на юг Израиля, в результате которой, по израильским данным, 1200 человек были убиты и 253 взяты в заложники. С тех пор, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, погибло более 34 000 палестинцев, а большая часть населения была вынуждена покинуть свои дома.