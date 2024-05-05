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"Результаты будут другими". В Каире возобновились переговоры между ХАМАС и Израилем о прекращении огня в Газе

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Сектор Газа после обстрела
Сектор Газа после обстрела. Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Делегация ХАМАС прибыла в субботу в Каир, где возобновились переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников. Переговоры с перерывами продолжаются уже несколько месяцев, однако сейчас, по данным источников, стороны действительно близки к достижению договоренности.

«Результаты сегодня будут другими. Мы достигли соглашения по многим пунктам, и еще несколько пунктов остаются», — цитирует агентство Reuters египетский источник.

Представители ХАМАС накануне заявили, что их делегация отправилась на переговоры, проходящие при посредничестве Египта и Катара, с «позитивным настроением». «Мы полны решимости добиться соглашения, которое удовлетворит требования палестинцев», — было сказано в сообщении.

Палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, также выразил осторожный оптимизм в комментарии Reuters.

«На этот раз дела обстоят лучше, но будет ли достигнуто соглашение, зависит от того, предложит ли Израиль достаточно, чтобы это произошло», — сказал агентству чиновник, попросивший об анонимности.

На этой неделе Израиль предложил новые условия перемирия с ХАМАС, которые США назвали «очень щедрыми». Теперь свой ответ на них должна дать палестинская группировка.

Посредники, в числе которых прибывший в Каир директор ЦРУ Уильям Бернс, пытаются добиться заключения соглашения, которое позволит приостановить военные действия в секторе и освободить 133 заложника, которые, по данным Израиля, все еще остаются в руках ХАМАС в Газе (предполагается, что по меньшей мере 30 из этих людей мертвы).

Главным, судя по всему, остается вопрос о том, будет ли соглашение о прекращении огня постоянным или временным.

Предполагается, что в настоящее время согласовывается 40-дневная пауза в боевых действиях, во время которой будут освобождены как заложники, так и палестинские заключенные, содержащиеся в израильских тюрьмах.

ХАМАС настаивает, что любая сделка должна включать в себя обязательство Израиля по полному прекращению войны, однако израильские власти настаивают, что будут и дальше бороться с группировкой в Газе.

«Израиль ни при каких обстоятельствах не согласится на прекращение войны в рамках соглашения по освобождению наших заложников», — заявил изданию Haaretz в субботу неназванный израильский чиновник, дав понять, что позиция властей не изменилась.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее неоднократно настаивал на проведении новой наземной военной операции в Газе, даже если соглашение будет достигнуто.

Израильские СМИ сообщили в субботу, что его позиция осталась неизменной, несмотря на последний раунд переговоров.

Однако США — крупнейший дипломатический и военный союзник Израиля — не желают поддерживать новое наступление, которое может привести к новым жертвам среди мирного населения. Вашингтон настаивает на том, чтобы сначала был разработан план по защите перемещенных палестинцев.

Что предложил Израиль

Источник Би-би-си, близкий к переговорам, сообщал, что новый план Израиля значительно отличается от предыдущих.

Сообщается, что предложенные представителям ХАМАС условия включают 40-дневное прекращение огня со стороны Израиля в обмен на освобождение заложников и возможность для жителей северной части Газы вернуться в свои дома.

В прошлую субботу сайт Axios сообщил со ссылкой на израильских чиновников, что Израиль также готов согласиться на вывод своих военных из коридора, разделяющего восточную и западную часть анклава и препятствующего свободе передвижения.

Израиль готов включить в соглашение формулировки о восстановлении спокойствия в Газе, что может удовлетворить требования ХАМАС о постоянном перемирии. В частности, по данным Axios, израильские власти согласились «обсуждать постоянное перемирие, которое может быть частью реализации второй фазы сделки».

Тем временем неназванные израильские чиновники и представитель дипломатического корпуса говорили New York Times и Financial Times, что Израиль также может согласиться, что на первом этапе будут освобождены только 33 заложника, а не 40.

Израиль начал наступление в Газе после нападения ХАМАС 7 октября на юг Израиля, в результате которого, по израильским данным, 1200 человек были убиты и 253 взяты в заложники.

С тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибло более 34 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2096492-rezultaty-budut-drugimi-v-kaire-vozobnovilis-peregovory-mezhdu-hamas-i-izrailem-o-prekrashchenii-ognya-v-gaze/

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