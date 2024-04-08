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Нетаньяху заявил об уничтожении 80% батальонов ХАМАС в Газе

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Abir Sultan / Pool / AFP / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ за полгода уничтожила в секторе Газа вместе с командирами 19 из 24 батальонов движения ХАМАС, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Его слова приводят израильские СМИ.

"Достижения велики: мы ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС", — заявил Нетаньяху.

Он отметил, что Израиль "полон решимости" завершить ликвидацию ХАМАС по всей территории эксклава, в частности в Рафахе на юге региона.

По данным Минздрава сектора Газа, в ходе боевых действий погибли свыше 33 тыс. палестинцев, ранены почти 76 тыс. Потери среди военнослужащих ЦАХАЛ с начала наземной операции составили 256 человек, при атаке погибли 1,1 тыс. человек. Еще свыше 1,5 тыс. военных получили ранения.

Власти Израиля с 7 октября 2023 года неоднократно заявляли, что война окончится лишь при условии уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Нетаньяху называл это "священной миссией".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2080502-netanyahu-zayavil-ob-unichtozhenii-80-batalyonov-hamas-v-gaze/

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