ОДКБ ответила на вопрос Пашиняна о зоне ответственности в Армении

В ОДКБ ответили на ранее озвученные заявления Никола Пашиняна касательно того, что для Еревана главным вопросом остается зона ответственности организации в Армении, передает РБК.

Как сообщает российское издание со ссылкой на источник в ОДКБ, организация считает зоной своей ответственности в Армении ее суверенную территорию в рамках урегулированных госграниц. Таким образом в ОДКБ ответили на требование Еревана прояснить вопрос с зоной ответственности организации в республике.

"Формулировка о зоне ответственности достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ.

Потому что в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов", - сообщили в ОДКБ.

При этом документ, на который ссылаются в организации, - это подписанное в 2010 году в Москве Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

В ОДКБ также отметили, что "зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями".

В конце февраля сообщалось о том, что после заявления о заморозке участия Армении в ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил заморозить участие "де-юре", если ОДКБ не выполнит своих обязательств.

Пашинян в очередной раз подчеркнул, что для Еревана главным вопросом к организации остается зона ответственности ОДКБ в Армении.

"Мы задали ОДКБ вопрос, и до сегодняшнего дня не получили на него ответа. А отсутствие ответа на данный вопрос, на наш взгляд, создает угрозы национальной безопасности и территориальной целостности Республики Армения", - сказал он.

Напомним, 22 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому телеканалу сообщил о заморозке участия его страны в ОДКБ. Вместе с тем о полном выходе из организации ничего не говорилось.

Позже в Организации Договора о коллективной безопасности прокомментировали заявление Пашиняна, отметив, что пока никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало.

Отметим, ранее в Сети начали ходить слухи о возможном выходе Армении из ОДКБ. Однако еще в ноябре прошлого года Никол Пашинян комментировал этот вопрос.

В ноябре прошлого года в Минске проходил саммит ОДКБ, однако на заседании не было никого со стороны Армении. До начала мероприятий стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян не будет присутствовать.

Тогда же Пашинян заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако он также заявил о том, что страна ищет новых партнеров.

Стоит отметить, что в январе 2023 года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане.

Деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как указывается на ее официальном сайте, направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Сейчас в состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.