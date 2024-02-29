Пашинян высказался об участии Армении в ОДКБ

После заявления о заморозке участия Армении в ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил заморозить участие "де-юре", если ОДКБ не выполнит своих обязательств, передает РБК.

Как сообщает российское издание, фактическая заморозка отношений Армении с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) означает, в том числе, отсутствие армянского постпреда при организации.

"Уже год у нас нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы долгое время не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком уровне. В ОДКБ действует принцип консенсуса для принятия решений, но мы не участвуем в нем по простой причине того, что у нас нет ответа на вопрос, почему мы должны участвовать", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, что означает заморозка участия Армении в организации.

Ереван, по словам Пашиняна, юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства.

"Если мы сейчас де-факто (фактически - прим. ред.) заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре (формально, или юридически - прим. ред.)", - добавил премьер-министр.

Пашинян в очередной раз подчеркнул, что для Еревана главным вопросом к организации остается зона ответственности ОДКБ в Армении.

"Мы задали ОДКБ вопрос, и до сегодняшнего дня не получили на него ответа. А отсутствие ответа на данный вопрос, на наш взгляд, создает угрозы национальной безопасности и территориальной целостности Республики Армения", - сказал он.

Напомним, 22 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому телеканалу заявил о заморозке участия его страны в ОДКБ. Однако о возможности полного выхода из организации ничего не говорилось.

Позже в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности прокомментировали заявление Пашиняна, заявив, что никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало.

Отметим, ранее в Сети начали ходить слухи о возможном выходе Армении из ОДКБ. Однако еще в ноябре прошлого года Никол Пашинян комментировал этот вопрос.

Тогда же, в ноябре прошлого года, в Минске проходил саммит ОДКБ, но на заседании не было никого со стороны Армении. Незадолго до мероприятия стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян не будет присутствовать. Позже он заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако блоку и самой Армении нужно задуматься над следующими шагами. Сейчас же страна, по словам Пашиняна, ищет и других партнеров в сфере безопасности.

При этом в январе 2023 года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане.

Деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как указывается на ее официальном сайте, направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.