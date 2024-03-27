Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в провале переговоров о перемирии в Газе
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В ХАМАС заявили, что правительство Израиля препятствует заключению соглашения о перемирии, а Израиль заявил, что это ХАМАС отверг предложение о прекращении огня.
Как пишет The Times Of Israel, представители ХАМАС заявили, что Израиль не ответил ни на одно из основных требований движения.
"Биньямин Нетаньяху (премьер-министр Израиля - прим. ред.) и его экстремистское правительство несут полную ответственность за провал всех усилий на переговорах, они препятствуют достижению соглашения", — заявили представители ХАМАС.
Движение сообщило посредникам, что будет придерживаться своей первоначальной позиции касательно переговоров. Движение требует полного прекращения огня, вывода войск Израиля из сектора Газа, возвращения перемещенных палестинцев и "настоящий" обмен пленными.
РБК, ссылаясь на западные СМИ, сообщает, что ХАМАС представил посредникам трехэтапный план.
Первый этап предусматривает шестинедельное прекращение огня, в результате которого будут освобождены 35 заложников в обмен на 50 заключенных. На втором этапе стороны объявят постоянное прекращение огня, а ХАМАС освободит оставшихся солдат в обмен на новых пленных. На третьем этапе планировалась передача тел погибших израильтян в обмен на снятие блокады Газы.
Между тем РИА Новости пишет, что в офисе Нетаньяху наоборот обвинили ХАМАС в срыве сделки.
В канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что ХАМАС отвергло все компромиссные предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников и вернулось к неприемлемым требованиям, с которым категорически не согласен Израиль.
"Позиция ХАМАС ясно доказывает, что оно не заинтересовано в продолжении переговоров по сделке... ХАМАС в очередной раз отвергло все компромиссные предложения США и повторили свои крайние требования: немедленное прекращение войны, полный вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа и сохранение своей власти, чтобы, как и было обещано, иметь возможность повторять резню 7 октября снова и снова", - говорится в сообщении главы израильского кабмина.
В ведомстве добавили, что Израиль не согласится с "бредовыми требованиями" ХАМАС и продолжит боевые действия для достижения всех целей войны - возвращение всех заложников, полная ликвидация ХАМАС и получение гарантий, что сектор Газа больше не будет угрозой для еврейского государства.
Израильские СМИ сообщают, что делегация страны в связи с этим покинет переговоры в Катаре.
Ситуация на Ближнем Востоке
В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.
Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.
24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.
В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.
Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2073783-izrail-i-hamas-obmenyalis-obvineniyami-v-provale-peregovorov-o-peremirii-v-gaze/