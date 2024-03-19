США сообщили о смерти одного из лидеров ХАМАС в результате израильского удара

Израильские военные на прошлой неделе убили одного из лидеров боевого крыла группировки ХАМАС Марвана Иссу, сообщил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан. Ранее Израиль утверждал, что Исса был целью удара в секторе Газа, но не подтверждали его смерть.

"Третий человек в иерархии ХАМАС Марван Исса был убит в ходе израильской операции на прошлой неделе. Остальные высшие руководители скрываются, вероятно, глубоко в сети туннелей ХАМАС, но правосудие настигнет и их", – сказал Салливан в ходе брифинга.

Он также сообщил, что в понедельник президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Представители ХАМАС не комментировали сообщения о смерти Иссы.

11 марта израильские военные заявили, что нанесли авиаудар по подземному комплексу в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре Газы, целью которого был Исса, и назвали его одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Исса был заместителем Мохаммеда Дейфа, который руководит военизированным крылом ХАМАС – "Бригадами аль-Кассам".

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари тогда сказал, что неясно, был ли Исса убит в ходе операции: "Мы все еще изучаем последствия удара, и окончательное подтверждение еще не получено".

По словам Салливана, во время разговора с Нетаньяху Байден подтвердил свою приверженность поддержке Израиля, но отметил, что было бы ошибкой, если бы израильские военные вторглись в Рафах на юге Газы, куда во время войны бежало около миллиона беженцев.

"Это приведет к гибели еще большего числа невинных гражданских лиц, усугубит и без того тяжелый гуманитарный кризис, усилит анархию в Газе и еще больше изолирует Израиль на международной арене", – сказал он журналистам.

Салливан также сообщил, что в ходе разговора Байден сказал Нетаньяху о необходимости "четкой стратегической цели" в Газе.

"Президент еще раз сказал сегодня премьер-министру, что мы разделяем цель разгрома ХАМАС, но считаем, что для этого нужна последовательная и устойчивая стратегия", – добавил Салливан.

Джо Байден смог добиться от израильского лидера согласия на отправку в Вашингтон в ближайшие дни межведомственной группы, состоящей из военных, разведчиков и представителей гуманитарных организаций, чтобы обсудить обеспокоенность США по поводу операции в Рафахе.

Нетаньяху написал в соцсети X, что обсудил с Байденом "последние события в войне", а также цели Израиля в конфликте.

"Ликвидация ХАМАС, освобождение всех наших заложников и обеспечение того, чтобы Газа никогда не представляла угрозы для Израиля – при одновременном предоставлении необходимой гуманитарной помощи, которая поможет достичь этих целей".