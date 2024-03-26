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Совбез ООН принял резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в Газе

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Заседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН. Фото: John Lamparski/Getty Images

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Это первый подобный призыв, одобренный Совбезом ООН за время войны Израиля против группировки ХАМАС, осуществившей нападение на израильскую территорию в октябре 2023 года.

В прошлом против резолюций Совбеза выступали США, однако в этот раз представитель Вашингтона при голосовании воздержался.

На прошлой неделе Россия и Китай также заблокировали резолюцию о ситуации в сектора Газа, предложенную США. В ней призыв к немедленному прекращению огня увязывался с освобождением израильских заложников, которых удерживают боевики ХАМАС.

Принятая в понедельник резолюция была предложена непостоянными членами Совбеза ООН. В ее тексте также содержится призыв немедленно и без всяких условий освободить заложников.

Тот факт, что США не заблокировали нынешнюю резолюцию Совбеза ООН, говорит о растущих противоречиях между Вашингтоном и Израилем по поводу операции в секторе Газа.

В частности, американские власти критиковали Израиль в связи с растущим числом жертв среди гражданского населения Газы. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения анклава, с начала войны в Газе погибли более 32 тыс. человек, большинство из них — женщины и дети.

США также призывали Израиль сделать больше для доставки в Газу гуманитарной помощи, поскольку всему населению сектора угрожает голод.

Представители ООН обвиняли Израиль в том, что он препятствует доставке помощи в Газу. Однако израильские власти говорят, что сотрудники ооновских агентств не смогли обеспечить распределение продовольствия.

В связи с решением Вашингтона не препятствовать принятию резолюции Совбеза ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит израильской делегации в Белый дом.

Официальный представитель администрации президента США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не меняет своей позиции в отношении Израиля. «Мы всегда занимали четкую позицию и всегда поддерживали перемирие как часть сделки в отношении заложников», — сказал Кирби.

Он добавил, что США решили воздержаться, поскольку в резолюции не было осуждения ХАМАС, однако документ «в достаточной степени отражает наше мнение о том, что перемирие и освобождение заложников связаны между собой».

Война в регионе началась 7 октября 2023 года, после того, как вооруженные члены ХАМАС напали на Израиль. Были убиты около 1,2 тыс. жителей Израиля, большинство из них — мирные жители; еще 253 человека были взяты в заложники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2073093-sovbez-oon-prinyal-rezolyutsiyu-s-prizyvom-k-nemedlennomu-prekrascheniyu-ognya-v-gaze/

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