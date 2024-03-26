МЧС России показало, как сейчас выглядит "Крокус Сити Холл" (видео)

Кадры завершения аварийно-спасательных работ в "Крокусе" показали российские спасатели - аварийно-спасательные работы на месте теракта завершены, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РФ.

По информации МЧС, специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.

Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники.

Было разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций.

На месте работали более 1000 специалистов и свыше 300 единиц техники.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Вчера стало известно, что четверым подозреваемым в организации теракта избрали меру пресечения - их взяли под стражу. Русская служба BBC рассказывала, как проходило заседание по делу. Кроме того, Басманный районный суд города Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Между тем число погибших в результате теракта выросло до 139 человек, больше 90 человек остаются в больницах.

В казахстанском МИДе уточняли, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холла" не поступало.

Сегодня стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызской Республики Касимова Алишера Хатамовича.