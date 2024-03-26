Токаев обсудил борьбу против терроризма с американским сенатором

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял американского сенатора Стива Дэйнса, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав члена Сената США Стива Дэйнса, отметил традиционно высокую динамику казахско-американского сотрудничества. Как сказал глава государства, важную роль в двусторонних отношениях играет парламентская дипломатия.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам торгово-экономического взаимодействия. Лидер Казахстана подчеркнул, что в нашей стране уделяется большое внимание привлечению инвестиций, либерализации экономики и развитию промышленности. По его словам, ключевыми сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, разведка и переработка полезных ископаемых, модернизация инфраструктуры и др.

Отдельное внимание собеседники уделили тематике международной и региональной безопасности.

В данном контексте президент отметил, что Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Казахстан готов внести свой вклад в это нужное дело.

Отметим, что 22 марта вечером в России произошел теракт.

В "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник".

Вчера стало известно, что четверым подозреваемым в организации теракта избрали меру пресечения - их взяли под стражу. Русская служба BBC рассказывала, как проходило заседание по делу.

Помимо этого трех членов одной семьи арестовали по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".

Между тем число погибших в результате теракта выросло до 139 человек, больше 90 человек остаются в больницах.