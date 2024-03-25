Песков прокомментировал информацию о причастности ИГ к теракту в "Крокусе"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле" - он призвал дождаться результатов следствия, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Журналистов Песков призвал ориентироваться на информацию от следственных органов.

"Вы опять задаете вопросы с ходом следствия, мы это никак не комментируем, не имеем на это права. И здесь мы, конечно, призываем вас ориентироваться на информацию, которая исходит от наших правоохранительных органов", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, какие у российских властей есть версии относительно организаторов и исполнителей теракта в Красногорске.

Представителя Кремля спросили также, предоставили ли западные страны, ранее предупреждавшие о возможных терактах в Москве, какие-то данные по поводу теракта в "Крокусе", и нужна ли сейчас России подобная помощь или российские спецслужбы справляются и так.

"Наши службы работают самостоятельно, здесь сейчас ни о какой помощи речи не идет", - ответил Песков.

Представители СМИ также спросили, получали ли Москва от США информацию о готовящихся терактах.

"Разведданные никогда не предоставляются Кремлю. Они предоставляются по каналам спецслужбам, от спецслужбы к спецслужбе. Поэтому это относится к категории чувствительной информации, которая, конечно, не разглашается", - сказал Песков.

Отмечается, что в начале марта посольство США в России сообщило, что отслеживает сообщения о планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. При этом уже после теракта в "Крокусе" в Белом доме заявили, что Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной.

РБК уточняет, что Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причастности ИГ ("Исламское государство", признано террористическим и запрещено), отметил, что следствие по делу еще идет и какая-то стройная версия пока не озвучивалась, речь идет только о предварительных данных.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

В настоящее время известно о 137 погибших, пострадали более сотни человек.

В МИД Казахстана рассказывали, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холла" не поступало.

В ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Сегодня стало известно, что четверым подозреваемым в организации теракта избрали меру пресечения - их взяли под стражу. Русская служба BBC рассказывала, как проходило заседание по делу.

Между тем Франция после теракта в России ввела наивысший уровень террористической угрозы.